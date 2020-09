Mancata assistenza scolastica a studenti fragili, MGS: "Vergogna, amministrazione inadeguata"

"Una situazione vergognosa: studenti con disabilità lasciati senza assistenti di sostegno dal Comune dell’Aquila. L'amministrazione di destra impegnata oramai da più di tre anni nel non governo della città dimostra ancora una volta la sua totale inadeguatezza".

L'affondo è del Movimento Giovanile della Sinistra che commenta. così, la notizia del mancato servizio di sostegno alle studentesse e agli studenti più fragili.

"Forse la maggioranza di centrodestra è troppo presa dai problemi tra Lega e Fratelli d'Italia? Troppo presa dalle elezioni comunali? Intanto, oggi é iniziata la scuola e ad oltre 100 tra studenti e studentesse fragili non è stato garantito il servizio di Assistenza Scolastica per l’autonomia e la Comunicazione dei Diversamente Abili, non avendo il Comune attivato il servizio di sostegno con una cooperativa esterna. Siamo venuti a sapere che alcuni genitori sono stati costretti a riportarsi i figli a casa a causa di questa vergognosa inadempienza dell’amministrazione".

Ciò che è accaduto è inaccettabile, il diritto allo studio è stato negato. "Quello che più ci fa arrabbiare è il fatto che dopo 7 mesi di interruzione della didattica non si sia trovato il modo di organizzarsi in tempo e garantire un diritto sacrosanto, soprattutto a chi ha sofferto di più durante il lockdown e che magari sperava di tornare ad una 'normalità' che li facesse sentire inclusi. Non accettiamo assolutamente quanto accaduto e pretendiamo che già da domani si inizi a garantire il servizio per aiutare gli studenti e le studentesse in difficoltà. Nel caso contrario sono per noi d’obbligo le dimissioni degli assessori competenti, evidentemente incapaci di fare il loro lavoro".