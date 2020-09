Sinistra Italiana: non ancora risolto il problema della mancata assistenza scolastica agli studenti più fragili

"È inaccettabile che l’anno scolastico sia iniziato mettendo all’angolo disabili e lavoratori precari, ma è inqualificabile che il sindaco, attaccando maldestramente anche la CGIL per le sue denunce, prenda in giro la città spergiurando di aver risolto la questione, ma che alla prova dei fatti non ha risolto un bel niente. Anche questa mattina, infatti, gli oltre 100 diversamente abili, varcando la soglia dei propri edifici scolastici si sono ritrovati senza la presenza degli assistenti al sostegno o meglio Assistenti Scolastici per l’autonomia e la comunicazione".

A denunciarlo è il circolo cittadino di Sinistra Italiana che torna, così, sulla polemica esplosa ieri tra la Cgil e il sindaco Pierluigi Biondi.

Il sindacato, in mattinata, aveva sottolineato come l'Ente non avesse garantito ad oltre 100 tra studenti e studentesse fragili l’erogazione del servizio di Assistenza Scolastica per l’autonomia e la Comunicazione dei Diversamente Abili; a stretto giro, la replica del primo cittadino che, scusandosi per il disagio, aveva chiarito come il problema fosse superato e che, già da oggi, sarebbe stato archiviato.

Ed invece, anche stamane - al suono della campanella - gli studenti più deboli ed indifesi "si sono ritrovati privi di un servizio fondamentale. Quanto durerà questa vergogna?", si chiede Sinistra Italiana. "È paradossale che pur iniziando l’anno scolastico in ritardo rispetto ad altri comuni italiani non si è stati in grado di garantire i bisogni essenziali agli alunni con fragilità, creando uno stato di disagio non solo a loro ma anche alle famiglie che si sono ritrovate a dover fronteggiare una situazione senza precedenti. La cosa è gravissima ed inaccettabile anche perché coinvolge una molteplicità di lavoratori impiegati in questo servizio da anni".

Dunque, Sinistra Italiana ribadisce il sostegno all’operato della CGIL "che in queste ore sta facendo il suo dovere, lavorando incessantemente per trovare una soluzione a garanzia di tutti i soggetti coinvolti. Non possiamo pertanto che condannare un operato scellerato e poco attento alle problematiche dei più deboli. Ancora una volta questa città si palesa sotto scacco di un sindaco e di una amministrazione assente, soprattutto li dove occorrerebbe invece esserci".