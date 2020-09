Rocci (AQ Futura): "Presentato Odg per scongiurare chiusura filiali e uffici Bper"

"Dopo l’incontro con i rappresentanti sindacali di FABI, FIRSTCISL e UNISIN sul tema dimensionamento Bper, stamane ho presentato un ordine del giorno, a nome del gruppo consiliare L’Aquila Futura, per cercare di scongiurare la chiusura delle filiali e degli uffici Bper sul territorio aquilano e in provincia".

A dirlo è il consigliere comunale e provinciale Luca Rocci che sottolinea come Bper stia programmando tagli e ridimensionamenti che interesseranno le filiali e gli uffici del Comune e della Provincia di L’Aquila, "in particolare la chiusura dell’Agenzia di Coppito, dell’Agenzia n.4 di San Bernardino, delle agenzie di Campo di Giove, Rivisondoli, Ofena oltre che dell’Ufficio Supporto Amministrativo. Questo tipo di politica aziendale, negli ultimi mesi, ha già provocato la chiusura di diverse filiali come quella di Bazzano, Introdacqua, Pacentro e dell’Ufficio Ricostruzione con forti limitazioni nell’accesso al credito e ai servizi bancari sia da parte dei cittadini che delle imprese locali, con il rischio di spopolamento dei territori stessi".

Oggi, soprattutto per il periodo che stiamo vivendo, "la politica deve assumersi le proprie responsabilità e deve cercare di impedire queste operazioni che portano al declino economico e anagrafico delle aree interne" conclude Rocci.