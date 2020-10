Ricostruzione a rilento nelle frazioni, De Santis: "Macchina amministrativa inefficiente, Biondi pensi ai problemi della città"

"Mentre è ancora in alto mare la soluzione della crisi politica ed il sindaco Pierluigi Biondi polemizza sulle risorse per la ricostruzione trasferite dal Governo, sono fermi da mesi 380 progetti, schede parametriche parte seconda, per la ricostruzione privata di aggregati soprattutto nelle frazioni".

Lo scrive in una nota il capogruppo di Cambiare insieme in Consiglio comunale Lelio De Santis che spiega come il ritardo derivi "dalle difficoltà nella procedura di nomina dei Commissari a seguito di diffide a provvedere per mancanza di personale comunale".

"Nonostante l’impegno del Dirigente, arch. Evangelisti, su 381 pratiche giacenti nell’ufficio ricostruzione, solo 40 diffide sono state inviate e 300 milioni rimangono congelati nelle casse comunali. Il problema del nostro Comune - sottolinea De Santis - non è la mancanza di risorse finanziarie, ma la scarsa capacità di spesa".

"È evidente che senza personale tecnico ed amministrativo adeguato, la ricostruzione delle frazioni vada a rilento e, pertanto, il sindaco farebbe bene a porre rimedio a questa carenza come farebbe bene a dedicare più tempo all’esigenze amministrative ed alle urgenze del funzionamento della macchina comunale".

"Purtroppo, alla crisi politica, dannosa ed immotivata, si aggiunge uno scarso funzionamento di tanti uffici e la fuga di Dirigenti e dipendenti - aggiunge il consigliere - evidentemente conseguente a difficoltà organizzative. Non c’è da meravigliarsi perché da sempre ad una cattiva politica corrisponde una cattiva amministrazione".

"Auspico che risolta la crisi dopo i ballottaggi di Chieti ed Avezzano, il sindaco possa concentrarsi sulle tante emergenze della vita amministrativa e voglia consentire a tutti i gruppi politici di contribuire a rendere più produttivo per la città il periodo rimasto della consiliatura", conclude.