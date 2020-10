Forum Gran Sasso, Marsilio-Conte a colloquio su ricostruzione e RF

"La nostra comunità ha marciato insieme da nord a sud, penisola isole. Tutti hanno riscoperto un forte senso di identità, un'appartenenza comune. È stata la nostra forza ed è la nostra forza. Vorrei dire che in virtù dell’emergenza abbiamo ricucito un paese che, per certi versi, appariva ed era percepito molto sfilacciato".

Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenuto al terzo Forum Internazionale del Gran Sasso all’Università di Teramo.

"Anche in questa prospettiva, è centrale il ruolo della scienza e della tecnica" ha aggiunto Conte, ottolineando come "l’ateneo è presidio per la tenuta del tessuto sociale e scintilla per il sistema produttivo del territorio".

A margine del Forum del Gran Sasso, Conte ha incontrato il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio.

Diversi gli argomenti di confronto a cominciare dalla situazione post sisma.

"Abbiamo parlato di ricostruzione - ha spiegato Marsilio - ridandoci appuntamento per il 23 ottobre, quando il premier tornerà in Abruzzo e incontrerà anche i sindaci del Cratere dell’Aquila. In quell’occasione potremo fare una valutazione più complessiva, considerando anche il fatto che è ancora in corso in Parlamento la discussione sul Decreto Agosto. In quell'occasione, con i testi definitivi, si farà un punto della situazione più completo. Abbiamo anche affrontato le questioni epidemiologiche e della temuta seconda ondata in questo periodo autunnale".

"Sul Recovery Fund, invece, il presidente Conte ha stimolato a definire chiaramente i progetti e su questo siamo d’accordo: il lavoro che stiamo facendo in Regione, e che ho annunciato proprio in questi giorni, impone di valutare una platea molto ampia di progetti e fare una rapida operazione di scrematura e di selezione per portare all’attenzione del Governo i progetti più congrui rispetto alle linee guida del Recovery Fund e anche più velocemente cantierabili sulla base della elaborazione progettuale più avanzata possibile".