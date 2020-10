Sigismondi (FdI): "Centrosinistra vince solo per errori centrodestra"

"Il dato del ballottaggio annebbia l’ottimo risultato del centrodestra al primo turno e nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. È evidente che il voto dello scorso fine settimana rappresenta una sconfitta del centrodestra e non certamente una vittoria del centrosinistra, che ad Avezzano non riesce neanche ad arrivare al ballottaggio e con un Pd che racimola poco più del 6% a Chieti e il 4% nel capoluogo della Marsica. Sono quindi del tutto fuori luogo i toni trionfalistici utilizzati dai rappresentati dei partiti di centrosinistra".

Così il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Etel Sigismondi.

"Gli esiti delle elezioni amministrative in Abruzzo ci restituiscono un dato politico incontrovertibile: il centrosinistra vince solo quando il centrodestra commette errori, come accaduto a Chieti e Avezzano dove si è evidenziata una divisione all’interno della nostra coalizione. Ritengo assolutamente necessario aprire una attenta riflessione nel centrodestra in vista del prossimo turno di elezioni, in programma il prossimo maggio, in occasione del quale – questo è certo - non saranno ammessi disattenzioni e 'doni' al centrosinistra".

Si riparte da un elemento importante, ribadisce Sigismondi: "sia a Chieti sia ad Avezzano il risultato aggregato delle liste riconducibili all'area di centrodestra dimostra che sono ancora una volta di gran lunga la maggioranza. Fratelli d’Italia continuerà a lavorare per l’unità della coalizione con grande senso di lealtà e responsabilità".