Ferrovia veloce Roma-Pescara, De Santis: "Silenzio assordante di Biondi"

Un consiglio comunale straordinario sul progetto di potenziamento della ferrovia Roma-Pescara.

A invocarlo è Lelio De Santis, consigliere comunale di Cambiare insieme/Italia dei Valori.

"La presentazione al Ministero delle Infrastrutture del Progetto di collegamento ferroviario ad alta velocità tra Roma e Pescara, che prevede un investimento di 6,5 miliardi" afferma De Santis in una nota "è un’ottima notizia per il futuro dell’Abruzzo. Saranno accorciati i tempi di trasferimento per uomini e merci fra la Capitale e la Nostra Regione, fra il Tirreno e l’Adriatico, e forse inizierà l’avvio del disegno di un riordino istituzionale con la realizzazione della macroregione del CentroItalia".

"Il Presidente Marsilio ha accolto con favore questo progetto e tutte le Forze politiche regionali lo hanno salutato con altrettanto favore, com’è giusto che sia".

"Quello che preoccupa e che mi spinge a tornare sul tema è il silenzio assordante della politica aquilana e, sopratutto, del Sindaco della città capoluogo di Regione e della maggioranza ( se ancora c’è!), rispetto ad un passaggio decisivo per le aree interne e per la città dell’Aquila, che rischia un altro colpo mortale verso l’isolamento sociale ed economico. Rimanere tagliati fuori da un assetto infrastrutturale moderno e veloce e da un collegamento diretto su ferro con Roma potrebbe significare una marginalizzazione del territorio interno ed un indebolimento delle potenzialità culturali e turistiche dell città di L’Aquila. Su un tema così strategico e fondamentale per il futuro, non è comprensibile una mancanza totale di attenzione e di partecipazione del Governo cittadino, impegnato solo in beghe di bottega e in lotte di potere. Penso che sia ora, sperando che non si troppo tardi, di far sentire la voce e le proposte delle Istituzioni aquilane al fine di un’integrazione del progetto, riallacciando i fili del collegamento su ferrovia anche di L’Aquila con Roma. A tal fine, torno a sollecitare il Presidente, Roberto Tinari, perché convochi con urgenza un Consiglio comunale aperto per esaminare la bozza progettuale di collegamento L’Aquila-Roma, già depositata due mesi fa. Mi permetto di ricordare al Presidente Tinari che Consiglio non può adeguarsi ai tempi lenti e sonnolenti della Giunta e che un tema così importante impone un ruolo attivo e propositivo dell’Assise comunale, che rappresenta tutta la comunità aquilana".