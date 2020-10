Centrodestra, D'Angelo: "Aderisco a 'Cambiamo' per il futuro del nostro territorio"

“La stella polare è l’amore per il territorio, la strada per perseguirlo in campo politico è il rafforzamento di uno schieramento sulla base di progettualità concreta e visione per il futuro”.

Così il consigliere Daniele D’Angelo annuncia e motiva la sua adesione a ‘Cambiamo’, che da oggi rappresenta nel consiglio comunale dell’Aquila.

“La mia scelta - spiega D’Angelo - è figlia di un percorso maturato grazie al lavoro su progetti ambiziosi per L’Aquila e per il suo sviluppo, che coltivo da molto tempo e che con il senatore Gaetano Quagliariello hanno rappresentato un terreno di avvicinamento e di lavoro comune che porteremo avanti con ancora più determinazione. L’adesione a un progetto politico da costruire, che con una fase costituente aggregherà diverse realtà e troverà presto un nome e una configurazione definitivi, è una sfida avvincente. Metterò tutto il mio impegno, come ho sempre fatto nella mia vita, per cooperare a questo percorso: sul territorio, nel partito e al Comune dell’Aquila nella maggioranza che sostiene Pierluigi Biondi, che la nuova forza politica potrà contribuire ad ampliare verso nuovi settori sia territoriali che politici. Ringrazio il senatore Quagliariello e il coordinatore regionale Mimmo Srour per il sostegno e la fiducia sempre dimostrati nei miei confronti - conclude D’Angelo -, e non vedo l’ora di tradurre questa nuova avventura in progetti concreti per L’Aquila”.