Il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini il 24 ottobre a L'Aquila

Sabato 24 ottobre il presidente della Regione Emilia-romagna, Stefano Bonaccini, sarà all'Aquila per presentare il libro “La destra si può battere. Dall’Emilia-Romagna all’Italia, idee per un paese migliore” appena pubblicato da Piemme.

L'incontro si terrà al Ridotto del Teatro Comunale alle 18.

Bonaccini dialogherà con la deputata del Pd Stefania Pezzopane e il giornalista Alessandro De Angelis, vice direttore dell'Huffington Post.

"Sono onorata della presenza di Stefano Bonaccini" afferma Pezzopane "e lieta di poter presentare l’importante evento. Sarà l’occasione per confrontarci con il presidente della Regione Emilia Romagna sugli scenari politici, anche alla luce degli ultimi risultati elettorali che pure in Abruzzo hanno visto un centrosinistra in ripresa. Si parlerà anche di Covid e dell’esperienza della sanità in Emilia Romagna. Ringrazio Il Dott. Massimiliano Laurini, amico personale di Bonaccini, per il proficuo contributo alla iniziativa”.

L'incontro avverrà nel rispetto delle regole anti Covid. Sarà obbligatorio indossare la mascherina.