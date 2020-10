Recovery fund, ricostruzione è tra le priorità. Biondi e Marsilio: "Vittoria per cittadini abruzzesi grazie a Fratelli d'Italia"

La Commissione Bilancio della Camera ha approvato la relazione sul Recovery Fund; tra i capitoli di spesa, la ricostruzione dei territori colpiti dai terremoti del 2009 e del 2016.

A darne notizia sono il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

"L’importante vittoria ottenuta dai parlamentari di Fratelli d’Italia porterà importanti benefici ai cittadini abruzzesi. La ricostruzione dei territori colpiti dai terremoti del 2009 e del 2016 è stata inserita tra le priorità del Recovery Fund, grazie al lavoro di supporto della Regione Abruzzo e dal Comune dell’Aquila che hanno sostenuto e supportato uno specifico capitolo dedicato alla ricostruzione dei territori colpiti dai terremoti del 2009 e del 2016-17 all’interno della relazione finale, diventando così un problema di carattere nazionale", spiegano Marsilio e Biondi.

Obiettivo è quello di assicurare una celere ed efficace ricostruzione pubblica e privata, nonché il rilancio socio economico dei territori interessati dal sisma. "Principi, peraltro, contenuti nella Carta dell'Aquila, il manifesto delle città delle aree interne", ricordano il presidente della Regione e il sindaco dell'Aquila.

"Un altro aspetto da non trascurare, che grazie al supporto dell’Abruzzo e al lavoro dei parlamentari di Fratelli d’Italia è stato inserito nella relazione finale, punta a investimenti nelle infrastrutture per rendere fluidi e veloci gli scambi commerciali colmando i forti e perduranti divari territoriali esistenti in Italia. In tale contesto vanno sviluppati i collegamenti anche sulla dorsale Adriatica e Appeninica. Un grazie, quindi, a Fratelli d’Italia, che con lungimiranza ha saputo individuare le vere emergenze del Paese e portare avanti proposte concrete anche per tutti gli abruzzesi”.