Regione, Lega non parteciperà al Consiglio: resa dei conti in maggioranza

Una nota stringata, poche righe per annunciare il rinvio alle ore 15 della seduta del Consiglio regionale convocata, inizialmente, per stamane alle 11, “al fine di consentire ai consiglieri regionali, che lo ritengano doveroso e opportuno, di effettuare le verifiche sanitarie necessarie ad escludere ipotesi di contagio”.

Lo ha disposto il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri che, tuttavia, non ha fatto i conti con la Lega che ha inteso lanciare un messaggio chiarissimo alla maggioranza di centrodestra.

Ma andiamo con ordine.

Ieri si è avuta la notizia della positività al coronavirus di un membro dello staff del Carroccio in Consiglio regionale; ovviamente, sono stati immediatamente disposti i tamponi per le persone venute a contatto con il giovane staffista. Sospiri, dunque, ha deciso di posticipare il Consiglio di qualche ora, rinviando anche la Prima Commissione Bilancio alle ore 14. Tuttavia, il presidente della Commissione, il leghista Vincenzo D’Incecco, ha stabilito di rinviare la riunione dell’assise annunciando, altresì, che i dieci consiglieri della Lega non si presenteranno in aula.

A meno di ulteriori sorprese, dunque, oggi non verrà approvata la variazione di bilancio da 1 milione e 220 mila euro, fortemente voluta dal governatore Marco Marsilio e, soprattutto, dall’assessore con delega al turismo Mauro Febbo per dare copertura alla convenzione tra la Regione e il Napoli Calcio sui ritiri degli azzurri a Castel di Sangro. Non solo. Salterà anche il via libera alla vendita dell’autoporto di San Salvo, di proprietà dell’Arap, passaggio propedeutico allo sbarco di Amazon che vorrebbe realizzarvi un polo logistico con un investimento di 250 milioni. Un provvedimento, questo, su cui, nei giorni scorsi, si erano messi di traverso il coordinatore regionale della Lega Luigi D’Eramo e la consigliera regionale Sabrina Bocchino.

E’ chiaro che il Carroccio abbia preso la palla al balzo per lanciare un messaggio agli alleati di centrodestra: la Lega chiede una resa dei conti a seguito delle sconfitte elettorali a Chieti e Avezzano e, in particolare, vorrebbe la ‘testa’ del potente assessore forzista Mauro Febbo, ‘reo’ di aver sostenuto la candidatura di Bruno Di Iorio alle amministrative teatine azzoppando, così, la corsa di Fabrizio Di Stefano. E la mancata presenza in aula, oggi, servirà a ribadire che senza la Lega il centrodestra non può andare avanti.

Una bel problema per Marco Marsilio, stretto tra le richieste del partito di maggioranza – la Lega esprime 10 consiglieri e 4 assessori – e il fronte che difende la posizione di Febbo che vede sulle barricate il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e il sottosegretario Umberto D’Annuntiis, vicinissimi al governatore.