Positivi al Covid in consiglio regionale, Sospiri rinvia seduta

Il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri ha rinviato la seduta in programma il 13 ottobre alle 15:30 a martedì 20 ottobre a causa del moltiplicarsi dei casi di positività al Covid tra gli staffisti e i collaboratori di alcuni partiti.

La notizia dei primi contagi era trapelata già lunedì sera, quando un membro del gruppo della Lega aveva scritto su Facebook di essere risultato positivo altampone.

Nell’immediato, Sospiri aveva posticipato la seduta dalle 11 alle 15:30 mentre il presidente della commissione Bilancio, Vincenzo D’Incecco, aveva annullato la seduta nella quale era in programma l’approvazione della variazione di bilancio da 1,2 milioni inerente la convenzione firmata dalla Regione Abruzzo con il Napoli Calcio. Un tema sul quale, nei giorni scorsi, le opposizioni, specialmente i Cinque Stelle, avevano incalzato la giunta.

Quando però, oltre al caso dello staffista del Carroccio, si è sparsa la notizia di altri contagi, che hanno interessato i collaboratori di altri partiti, sia di maggioranza che di opposizione, Sospiri ha optato per il rinvio, per consentire la sanificazione della sede del consiglio e per permettere a consiglieri e dipendenti di effettuare i tamponi. Al momento, almeno a livello ufficiale, tra i positivi non ci sarebbero consiglieri.

La seduta si preannunciava calda per via delle frizioni tra la Lega e Forza Italia. I due partiti sono ai ferri corti da quando ai ballottaggi delle comunali di Avezzano e Chieti il centrodestra, che in entrambi i casi era guidato da un candidato leghista, ha perso. Dopo la sconfitta, il Carroccio ha chiesto la testa dell’assessore forzista Mauro Febbo, “reo” di non aver appoggiato, a Chieti, Fabrizio Di Stefano.