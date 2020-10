Regione, Lega vince il braccio di ferro: Mauro Febbo verrà rimosso dalla Giunta

Mauro Febbo sacrificato sull’altare della unità di coalizione.

In 24/48 ore l’assessore regionale di Forza Italia dovrebbe essere rimosso dalla Giunta: è l’indiscrezione filtrata ieri, in serata, a margine dei lavori del Consiglio regionale.

A quanto si è appreso, il governatore Marco Marsilio è stato costretto a cedere alle pressioni, insistenti, della Lega che, in mattinata, nel corso di un vertice cui hanno preso parte il coordinatore regionale Luigi D’Eramo e il vice Gianfranco Giuliante, aveva ribadito al presidente della Giunta la richiesta di rimuovere Febbo, 'reo' di aver determinato la sconfitta di Fabrizio Di Stefano alle amministrative di Chieti; se ciò non fosse avvenuto, il Carroccio avrebbe rotto con la maggioranza determinando, di fatto, la fine della legislatura. D’altra parte, la Lega esprime 10 consiglieri regionali oltre che 4 assessori.

Un avvertimento, l'ennesimo, era arrivato in mattinata, con gli esponenti del Carroccio che si erano presentati in seduta congiunta delle Commissioni Terza, Quarta e Quinta, riunite per discutere alcuni provvedimenti europei, con oltre un’ora di ritardo, determinando lo slittamento dei lavori; a ribadire, plasticamente, il peso della Lega per maggioranza di centrodestra. E Marsilio, dunque, ha dovuto cedere tant’è vero che, nel pomeriggio, i lavori dell’assise sono proseguiti senza intoppi, con il Carroccio allineato sui provvedimenti della maggioranza.

Il governatore avrebbe chiesto un po’ di tempo per restituire una composizione equilibrata alla Giunta: Febbo – che tornerà sugli scranni del Consiglio come capogruppo di Forza Italia - potrebbe essere sostituito dal sottosegretario Umberto D’Annuntiis ma non è detto che, stante le cose, non possa esserci una più ampia revisione della squadra di governo.

Se si dovesse trovare la quadra in Regione, è chiaro che potrebbe sbloccarsi anche la crisi di maggioranza al Comune dell’Aquila: al momento, il sindaco Pierluigi Biondi ha ritirato le deleghe ai tre assessori della Lega che non ha risposto all’invito del primo cittadino di indicare due profili, un uomo e una donna, per la ricomposizione della Giunta comunale. Se D’Eramo e Giuliante dovessero vincere il braccio di ferro all’Emiciclo, però, la loro posizione potrebbe addolcirsi all’Aquila, dove il Carroccio, d’altra parte, non ha i numeri per imporre diktat al primo cittadino.