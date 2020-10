L'Aquila: Lega annuncia l'adesione al gruppo consiliare di Jr Silveri

E' in corso la conferenza stampa convocata dalla Lega alla presenza del segretario regionale Luigi D’Eramo e del Vice Presidente della Giunta Regionale Emanuele Imprudente.

All'ordine del giorno, comunicazioni relative al gruppo consiliare.

In sostanza, il Carroccio ha annunciato l'ingresso nel gruppo di Roberto Jr Silveri, eletto in Forza Italia, transitato in Insieme per L'Aquila per finire poi nel gruppo misto prima dell'approdo tra i banchi della Lega. Silveri rinforzerà il gruppo consiliare che aveva dovuto sopportare, negli ultimi mesi, le uscite di Tiziana Del Beato e Elisabetta De Blasis, approdate in Fratelli d'Italia dopo un breve transito nel gruppo misto.

I vertici della Lega non hanno ancora comunicato, però, se può considerarsi risolta, o meno, la crisi di maggioranza: stando alle indicazioni date dal sindaco Biondi, un assessore ogni due consiglieri comunali e quote rosa da rispettare, al Carroccio spetterebbero due assessori, un uomo e una donna; in queste ore, si è diffusa la voce di un accordo sui nomi di Daniele Ferella e Fabrizia Aquilio, col sacrificio di Fabrizio Taranta, anche a seguito della quadra che sarebbe stata trovata in Regione dopo la cacciata di Mauro Febbo voluta dalla Lega.

Tuttavia, non è ancora detto che il Carroccio accetti di rinunciare ad un assessorato.

[Seguono aggiornamenti]