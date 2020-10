Coronavirus, Conte firma il nuovo Dpcm: semi-lockdown per un mese. Stop a bar e ristoranti alle 18

Nella notte, il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm che resterà in vigore fino al 24 novembre con misure più restrittive per cercare di contenere la nuova ondata di contagi in Italia.

Una nuova bozza, rispetto a quella circolata nelle ore scorse, che contiene minime modifiche per andare incontro alle richieste formulate ieri dalle Regioni.

Resta lo stop alle 18 per le consumazioni in bar e ristoranti, ma viene consentita la loro apertura la domenica e i festivi, a differenza di come riportava la precedente versione del Dpcm. Insomma, si dovrebbe salvare il pranzo domenicale al ristorante. Consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi ma "limitatamente ai propri clienti". Porte aperte negli autogrill, oltre a bar e ristoranti negli ospedali e negli aeroporti.

I centri commerciali resteranno aperti nel weekend.

Didattica a distanza per le scuole superiori almeno al 75 per cento: con questa aggiunta le Regioni potranno anche estenderla al 100 per cento come hanno richiesto con insistenza. C'è apertura ad una stretta anche sui trasporti con decreto, però, che è stato demandato al ministro competente.

Nella nuova versione del Dpcm non c'è il divieto di spostamento tra regioni. Nel provvedimento è scritto: "È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi".

Confermata invece la chiusura di cinema, teatri, palestre, piscine e impianti nei comprensori sciistici (che però le Regioni avrebbero voluto salvare), centri natatori, centri benessere, centri termali, "fatta eccezione per le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza", mentre restano aperti parrucchieri ed estetiste. Chiusi centri culturali, centri sociali e ricreativi. Sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e casinò. Come anche quelle di parchi tematici e di divertimento. Vietate le sagre, le fiere ed eventi simili. Consentito, invece, l’accesso di bambini e ragazzi a "luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia".

Niente feste, nemmeno con numero ridotto di invitati, comprese quelle legate a cerimonie civili e religiose. È raccomandato di non ricevere a casa persone diverse dai conviventi, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

L’altra novità è che gli stadi e i palazzetti torneranno ad essere senza pubblico, mentre finora potevano ospitare un massimo di mille tifosi. Nel Dpcm si dispone la sospensione di "eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina; restano consentiti gli eventi e le competizioni sportive, nonché le sedute di allenamento, degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza pubblico".

Arriva lo stop ai concorsi pubblici e privati, salvo quelli già banditi, che siano in regola o si adeguino al protocollo organizzativo validato dal Comitato tecnico-scientifico. Tra questi dovrebbe rientrare il test per assumere nuovi docenti nella scuola, che è cominciato pochi giorni fa tra le polemiche e dovrebbe proseguire fino alla metà di novembre. In generale, tutti i concorsi già avviati si potranno concludere, a patto di rispettare i parametri di sicurezza indicati dagli esperti. I nuovi bandi in procinto di essere pubblicati restano, invece, congelati. Esclusi dal blocco anche i concorsi riservati al personale sanitario e a quello della protezione civile. Potranno svolgersi anche tutte le prove di selezioni "in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari o in maniera telematica".