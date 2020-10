Regione, crisi ancora aperta in piena emergenza sanitaria. E così all'Aquila

Ciò che sta accadendo in Regione Abruzzo e, di riflesso, al Comune dell'Aquila, è divenuto oramai intollerabile.

Nel pieno di una pandemia che vive la seconda, severissima, ondata, col sistema di tracciamento dei contagi che in Abruzzo - ed in particolare nell'aquilano - è oramai saltato, gli ospedali che si riempiono, le terapie intensive che mostrano i primi segnali di sofferenza e i casi di positività che crescono in modo esponenziale, di giorno in giorno, con riflessi durissimi per l'economia e per la tenuta stessa del tessuto sociale, domani il Consiglio regionale si riunirà per discutere la revoca della nomina all’assessore Mauro Febbo.

L'assessorato alle attività produttive, pesantissima delega che era stata riconosciuta a Febbo, è vacante da giorni, nel pieno di una crisi economica che rischia di travolgere il tessuto delle piccolissime, piccole e medie imprese abruzzesi. E ciò per ragioni squisitamente partitiche, di posizionamento politico, per le insopportabili diatribe tra le forze di centrodestra.

Questa è la realtà dei fatti.

In attesa di capire che cosa accadrà all'Emiciclo, resta congelata anche la crisi di maggioranza al Comune dell'Aquila, con le deleghe attribuite ai tre assessori della Lega, nel frattempo revocati, che restano congelate da più di tre mesi, e tra queste la delega, fondamentale in un momento come questo, alla Protezione civile.

Di nuovo, i motivi sono squisitamente politici e, per questo, ancor più incomprensibili nella particolare contingenza che stiamo vivendo. Lo scriviamo da giorni, e continueremo a farlo fino a quando non si scriverà la parola fine su questo romanzetto da prima repubblica.

Ma qual è la situazione? All'Emiciclo la crisi di maggioranza, che sembrava risolta con l'avvicendamento tra i forzisti Mauro Febbo e Daniele D'Amario (che verrebbe nominato come esterno) e con il conseguente passo indietro dell'attuale assessore esterno, il leghista Piero Fioretti, che dovrebbe far spazio a Pietro Quaresimale, rischia di incartarsi.

La Lega che la crisi l'ha aperta chiedendo la 'testa' di Febbo, colpevole di aver sostenuto Bruno Di Iorio alle amministrative di Chieti e non il candidato di coalizione Fabrizio Di Stefano, non intende cedere su Fioretti, per evitare che si apra una partita interna al partito nel teramano; anzi, approfittando della crisi di maggioranza all'Aquila il Carroccio ha rilanciato: se il metodo è quello imposto dal sindaco Pierluigi Biondi, un assessore ogni due consiglieri, allora all'Emiciclo alla Lega spetterebbero 5 assessori e non 4. E' questa la sintesi della presa di posizione del coordinatore regionale Luigi D'Eramo, nel corso della conferenza che si è tenuta sabato per annunciare l'ingresso nel gruppo consiliare del capoluogo di Roberto Jr Silveri.

E' chiaro che alla Lega 'basterebbe' che Forza Italia indicasse il nuovo assessore tra i consiglieri eletti, così da evitare il problema dell'incarico esterno; d'altra parte, era stato proprio il Carroccio, o meglio l'allora coordinatore regionale Giuseppe Bellachioma, ad imporre la nomina di Fioretti rinunciando al quinto assessorato.

Su questo fronte, la Lega potrebbe giocare di sponda rispetto alle spaccature che stanno maturando in seno ai forzisti. La nomina in Giunta di D'Amario è caldeggiata dal coordinatore regionale Nazario Pagano col sostegno della senatrice Lucia Ronzulli al tavolo nazionale che, di fatto, ha dato il via libera all'avvicendamento. Tuttavia, dai territori si sono alzate proteste piuttosto accese.

Il deputato Antonio Martino, eletto nel collegio uninominale dell'Aquila, ha sottolineato come quella dell'Aquila sia l'unica provincia senza consigliere regionale forzista: "Questa è un’occasione che, creata da motivi politici, può essere sfruttata: la provincia dell’Aquila merita l’assessore in questa area liberale di Forza Italia per riequilibrare quello che è successo nelle regionali dello scorso anno. L’Aquila è l’unica provincia senza consigliere regionale, questa potrebbe essere un’opportunità per dare un assessore alla provincia del capoluogo, che difenda il territorio aquilano e che costruisca insieme ai tanti dirigenti sul territorio l’area liberale del futuro. Se il metodo romano, come mi è stato riferito, è quello di mettere l’assessore esterno sicuramente la provincia dell’Aquila ha un palmares di nomi da cui poter attingere".

Anche la componente teramana, però, reclama l'assessorato spingendo per la nomina dell'attuale sottosegretario Umberto D'Annuntiis che aprirebbe la strada in Consiglio a Gabriele Astolfi, coordinatore provinciale azzurro e sindaco di Atri. "Ricordiamo che Forza Italia – hanno scritto gli amministratori teramani – alle ultime elezioni regionali ha ottenuto in provincia di Teramo il 12% circa dei voti, percentuale più alta rispetto a tutte le altre Province, con la Provincia di Chieti che si è attestata all'8%. La scelta di Forza Italia per la composizione della prima Giunta Regionale non tenne in considerazione tale risultato premiando territorialmente la Provincia di Chieti con la designazione di Mauro Febbo ad Assessore Regionale e con conseguente penalizzazione dei candidati consiglieri della Provincia di Teramo. In considerazione della linea politica seguita dal partito locale di Forza Italia alle elezioni amministrative di Chieti che ha sancito la vittoria del centrosinistra, non comprendiamo quali motivazioni inducano il coordinatore Regionale Nazario Pagano a premiare nuovamente la Provincia di Chieti".

Insofferenza per le scelte di Pagano anche a Pescara, col partito locale che spinge per l'ingresso in Consiglio di Marina Febo. "Su sollecitazione di molti colleghi amministratori della provincia di Pescara che hanno sostenuto, insieme al nostro gruppo, la candidatura alle elezioni regionali dell’avvocato Marina Febo, vice presidente del consiglio comunale di Spoltore, abbiamo deciso di rendere pubblica la richiesta, rivolta ormai da più di una settimana a Forza Italia, di rispettare i patti assunti all’indomani del voto regionale", hanno scritto in una nota Andrea Sborgia e Giancarlo Febo, consiglieri comunali di Spoltore a nome del gruppo. Di che accordo si tratta? In sostanza, "è stata raggiunta una intesa, avallato dai vertici nazionali, tra il nostro gruppo spoltorese – scrivono i due – la candidata Febo risultata prima dei non eletti nel collegio pescarese, il coordinatore regionale Pagano, il presidente del consiglio regionale Sospiri e l’ex assessore regionale Febbo in base al quale Marina dovrebbe entrare in consiglio regionale a seguito di uno scambio Sospiri-Febbo e un avvicendamento con il consigliere D’Amario a metà legislatura. Le ragioni alla base della decisione sono state in primis di equilibrio territoriale tra Chieti e Pescara, di riconoscimento del contributo elettorale di Marina, determinante per ottenere il seggio nella provincia di Pescara che diversamente avrebbe perso rappresentatività nell’assise regionale, della coerenza politica, delle qualità morali e capacità professionali maturate in un brillante percorso lavorativo europeo considerati elemento distintivo e un valore aggiunto".

Insomma, Forza Italia è una polveriera e rischia davvero di deflagrare. E ciò fa il gioco della Lega, evidentemente.

Fino a quando non verranno sciolti i nodi in Regione, non si risolverà la crisi di maggioranza al Comune dell'Aquila con l'azione amministrativa che risente, inevitabilmente, di una Giunta che procede azzoppata dal 16 luglio, oramai tre mesi e mezzo fa, allorquando il primo cittadino decise di congelare le deleghe agli assessori della Lega, poi revocati.

Se si troverà una 'quadra' all'Emiciclo, il Carroccio scenderà a patti consegnando i nomi chiesti da Biondi, un uomo e una donna, e la scelta è già caduta su Fabrizia Aquilio e Daniele Ferella col sacrificio di Fabrizio Taranta.