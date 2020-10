L'Aquila: in Consiglio comunale la proposta di cittadinanza onoraria a Bertolaso

Torna a riunirsi martedì 3 novembre, su piattaforma digitale, il Consiglio comunale dell'Aquila.

All'ordine del giorno, una mozione - presentata dal consigliere comunale della Lega, Roberto Jr Silveri - per il riconoscimento della cittadinanza onoraria a Guido Bertolaso, a capo della Protezione civile all'epoca del terremoto del 2009.

Non solo. Lo stesso Silveri porterà all'attenzione dell'assise una mozione per la "liberazione dei pescatori italiani sequestrati in Libia".

In apertura dei lavori verranno discusse un’interrogazione, a firma dei consiglieri Paolo Romano e Giustino Masciocco, sulla “Regolarità della procedura autorizzativa dell’insediamento produttivo del call center di Comdata Spa” e ulteriori due interrogazioni, a firma dello stesso Romano, rispettivamente sullo “Stato di attuazione in merito alla legge regionale 41/2011 e sulla realizzazione dei lavori degli impianti sportivi” e sulle “Azioni che si intendono mettere in campo per le fragilità sociali della città e le azioni intraprese in merito all’equo canone a favore di inquilini Ater nei progetti case e Map”.

All’attenzione dell’assemblea anche un ordine del giorno, presentato ancora dal consigliere Romano, sull'“Affidamento della manutenzione del parco del Castello e del parco del Sole all’Asm”.

Il Consiglio discuterà, infine, una mozione del consigliere Vito Colonna sulla “Predisposizione del bando per soggetti separati o divorziati con figli in affidamento congiunto”.

I lavori potranno essere seguiti in diretta web sul sito istituzionale del Comune dell’Aquila, all’indirizzo www.comune.laquila.it.