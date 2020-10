Biondi conferisce all'assessora Ianni la delega ai rapporti con la Asl; a Bergamotto l'avvocatura e il contenzioso

"Limitare in maniera così drastica le attività di somministrazione, bar e ristoranti con chiusure alle 18, vietare in maniera completa…

Didattica a distanza per almeno il 50 per cento degli studenti delle classi terze, quarte e quinte degli istituti superiori…

Un patto di responsabilità affinché i rappresentanti istituzionali del territorio aquilano facciano fronte comune per l’emergenza sanitaria. È la proposta…

"Per coerenza con i nostri valori, per convinzione e soprattutto per il bene del nostro territorio continuiamo a fare la…