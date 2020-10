Covid, FdI risponde al Pd: "Passerella per coprire confusione governo nazionale"

"Curiosamente nel Pd, formazione che oggi governa il Paese insieme ai 5 stelle, assistiamo da un lato a richieste di collaborazione istituzionale e dall'altro ad attacchi nei confronti di Comune, Regione e Asl, che soffiano sul fuoco della paura delle persone. Solo due giorni fa, raccogliendo l'invito dei vertici della segreteria locale del partito, il sindaco ha rivolto un appello alla coesione, per lavorare uniti a servizio della comunità. Obiettivo già sancito con un patto di responsabilità siglato con gli esponenti aquilani in Regione, tanto di maggioranza quanto di opposizione".

Ad affermarlo, in una nota, è il portavoce di Fratelli d'Italia L'Aquila, Michele Malafoglia.

"Oggi, invece, con sorpresa assistiamo alla passerella di chi, per nascondere la confusione innestata dai massimi livelli di governo del Paese, con provvedimenti annunciati e cambiati nel giro di pochi giorni, non riesce a fare di meglio se non gettare discredito su chi, quotidianamente, lavora al massimo delle sue possibilità per fronteggiare una pandemia di portata mondiale".

"Se è questo il loro contributo alla lotta al coronavirus, allora sarà bene che il sindaco ragioni e continui ad adoperarsi con chi, realmente, conosce le difficoltà del sistema sanitario e del territorio per individuare soluzioni ai tanti problemi e raccogliendo suggerimenti volti al bene collettivo, di cui sono capaci tanto i rappresentanti della coalizione di governo della città quanto alcuni seri e responsabili esponenti del centrosinistra".