L'Aquila, unità di crisi comunale contro il Covid: i nomi proposti dal Pd

"Prendiamo atto della risposta del sindaco Biondi alla lettera aperta che gli abbiamo indirizzato e nella quale abbiamo avanzato le nostre proposte per fronteggiare l'emergenza Coronavirus che sta interessando in modo preoccupante la nostra città".

A scriverlo, in una nota, è il segretario comunale del Pd aquilano Emanuela Di Giovambattista.

"Nonostante la sua replica non ci lasci pienamente soddisfatti, riteniamo che il drammatico momento che stiamo affrontando imponga, da parte nostra, serietà e senso di responsabilità. Accogliamo, quindi, la disponibilità che il sindaco ha mostrato nell' inserire, all' interno dell' Unita' di Crisi Comunale, esperti medici che possano aiutare la politica a prendere decisioni in questa difficilissima fase che la città sta attraversando. Per questo motivo proponiamo al sindaco di inserire nella platea di professionalità già presenti i seguenti esperti: Massimo Cialente, medico specialista in pneumologia ed in medicina del lavoro, esperto in risk management ed in gestione delle emergenze, Patrizia Masciovecchio medico specialista in Medicina Legale ed ex Direttrice della Uoc di Medicina Legale della nostra Asl, Vito Albano, medico di medicina generale e segretario della Fimmg, Marisa D'Andrea pediatra di libera scelta. Si tratta di figure di indiscussa competenza e professionalità che daranno, siamo sicuri, un importante contributo alla gestione di questa delicatissima fase".