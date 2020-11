L'Aquila, unità di crisi comunale Covid: Biondi dice no a Cialente e Albano

“Rispetto alla proposta formulata dal segretario comunale del Partito democratico, Emanuela Di Giovambattista, con cui mi sono già confrontato telefonicamente, pur riconoscendo le capacità professionali di Massimo Cialente e Vito Albano, le figure individuate per entrare a far parte dell’unità di crisi comunale per fronteggiare l’emergenza coronavirus sono quelle di Patrizia Masciovecchio e Marisa D’Andrea. Sapranno fornire il loro contributo nell’ambito di un consesso tecnico chiamato a operare per fronteggiare un’emergenza sanitaria senza precedenti ed è importante che la collaborazione istituzionale, al di là delle appartenenze ma pur sempre nel rispetto di ruoli e competenze, si concretizzi con iniziative volte a mettere in campo tutte le strategie utili alla salvaguardia della salute dei cittadini”.

Lo dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, in riposta alla nota del segretario comunale del Pd relativa alla richiesta di nuovi ingressi all’interno dell’unità di crisi comunale costituita per fronteggiare la pandemia da Covid19.