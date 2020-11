L'Aquila, Consiglio straordinario su emergenza covid. Dal 5 ottobre quasi 3mila casi, 1551 nell'aquilano: 5848 cittadini in isolamento domiciliare. Ecco l'odg approvato dall'assise

Uno tsunami.

Torna l’immagine dell’onda anomala che travolge con forza un territorio per raccontare l’incidenza del coronavirus sulla provincia dell’Aquila e sull’aquilano, in particolare.

I dati emersi stamane, nel corso del Consiglio comunale straordinario riunito su piattaforma digitale, disegnano i contorni di una vera e propria emergenza; oltre al sindaco, ad alcuni assessori e ai consiglieri comunali, alla riunione hanno partecipato il vice presidente della Giunta regionale Emanuele Imprudente (assenti il governatore Marco Marsilio e il l’assessora alla salute Nicoletta Verì), i consiglieri regionali Pierpaolo Pietrucci, Americo Di Benedetto e Roberto Santangelo (gli ultimi due anche consiglieri comunali), il manager della Asl 1 Roberto Testa, il direttore sanitario Sabrina Cicogna, il coordinatore dell’Agenzia sanitaria regionale Pierluigi Cosenza, Enrico Giansante, Domenico Pompei, Alessandro Grimaldi, Franco Marinangeli, Vito Albano, Marisa D’Andrea e la presidente del cda dell’ex Onpi Daniela Bafile.

Enrico Giansante, responsabile dell’Unità operativa complessa ‘Igiene, epidemiologia e sanità pubblica’ della Asl 1, a casa con il coronavirus, ha spiegato che il 5 ottobre scorso si erano contati 0 casi di positività all’Aquila, 4 ad Avezzano e 6 a Sulmona, per un totale di casi riscontrati in provincia, dall’inizio di marzo al 5 ottobre, pari a 685 casi; ieri, martedì 3 novembre, ci sono stati 141 casi in provincia, 74 nell’aquilano, 64 in Marsica e 3 nell’area peligno-sangrina: si è arrivati, così, a 3657 casi totali.

Significa che in meno di un mese sono stati riscontrati poco meno di 3mila casi di positività, un numero enorme; di questi, 1551 nell’aquilano, 1525 nell’area marsicana e 541 in quella peligno-sangrina.

Ovviamente, ogni positivo porta con sé la necessità di tracciamento: per un adulto, di media vanno vagliate una decina di persone, per un bambino si può arrivare anche a 20-30: dunque, nel breve volgere di un mese si sono dovuti controllare circa 30mila cittadini.

Altro dato: attualmente, le persone che si trovano in sorveglianza stretta in provincia dell’Aquila, in isolamento domiciliare sotto controllo della Asl per intenderci, sono 5848. Va aggiunto che, ad oggi, una novantina di operatori sanitari sono in malattia, positivi al covid o in attesa del test.

Questo il quadro.

Giansante ha riconosciuto che ci sono difficoltà di tracciamento, “ma il sistema non è saltato” ha tenuto a specificare. Di fatto, si è in ritardo “di un paio di giorni”. D’altra parte, “era prevedibile che avremmo avuto una seconda ondata ma non si poteva immaginare che avesse una tale intensità sul territorio della provincia dell’Aquila. Errori ne sono stati commessi, a monte: c’è stata una minore attenzione alle misure di precauzione – ha precisato – abbiamo avuto focolai in palestre, a feste di compleanno o attività ludiche, più in generale. A questo si è aggiunto l’effetto del particolare clima aquilano, piuttosto umido in questo periodo, e l’umidità favorisce la diffusione del virus, più che il secco inverno. Ma tutto l’Abruzzo sta prendendo la piega dell’aquilano”, ha avvertito Giansante.

Franco Marinangeli, Direttore dell’Unità operativa complessa di Anestesia e Rianimazione, ha aggiunto che, ad oggi, ci sono 8 pazienti intubati in terapia intensiva, “ma c’è una forte pressione dalla Marsica: per questo, già da stamane sono stati attivati ulteriori due posti e si potrà arrivare a 12. Tuttavia, la criticità è la mancanza di personale infermieristico d’area critica. Fino ad oggi, siamo riusciti a tenere – ha aggiunto Marinangeli – anche grazie al Covid Hospital di Pescara che, però, si è rapidamente saturato. Ora, dobbiamo rispondere con le nostre forze”.

Di qui, l’appello di Marinangeli che si è rivolto alla politica: “va messo in rete il personale dell’Ospedale di Avezzano e Sulmona che devono venire a darci una mano; penso sia moralmente giusto e dovuto. La terapia intensiva del G8 dell’Aquila è di tutti, risponde alle esigenze dell’intera provincia, e dunque il personale degli altri ospedali deve fare la sua parte. E bisogna che la politica intervenga in questo senso”.

C’è un sovraccarico sulle strutture ospedaliere, ed in particolare sull’Ospedale dell’Aquila, ha riferito Alessandro Grimaldi, Direttore dell’Unità operativa complessa di Malattie infettive. “A leggere i dati forniti dal Comitato tecnico scientifico regionale, Pescara città è arrivata a quasi 1000 casi di positività; L’Aquila città sta quasi a 900, con un numero assai inferiore di cittadini residenti. A ciò si associa l’alto livello di criticità che si registra in Marsica. Oggi – ha proseguito Grimaldi – non ricoveriamo più persone con una forte influenza, come durante la prima ondata, ma soltanto pazienti con polmoniti bilaterali e insufficienza respiratoria”.

In altre parole, “è arrivata una prima forte ondata sul territorio: cosa facciamo, aspettiamo la seconda o proviamo ad alzare le barriere? Se non vogliamo avere ulteriori, e pesanti criticità, dobbiamo spostare la nostra azione sul territorio. Per farlo, dobbiamo potenziare la medicina sul territorio curando la gente a casa, in tempi brevi ed evitando che i casi possano aggravarsi fino a necessitare di ricoveri in ospedale. Bisogna fare più tamponi possibile e avere i risultati in tempi più rapidi”, questa la ricetta. “Mediamente, lo zooprofilattico processa circa 2500 tamponi al giorno; l’Ospedale di Pescara dichiara di poterne processare altrettanti con il macchinario acquistato nella prima fase della pandemia: dunque, in questa fase dovrebbero darci una mano così da consentirci di affrontare precocemente il problema”.

Insomma, spostare il fronte sul territorio significa potenziare la diagnostica “e alla Regione dobbiamo chiedere di metterci a disposizione una Tac dedicata per individuare i casi più gravi”.

Sul tema della medicina di territorio, è intervenuto anche il medico di base Vito Albano, segretario provinciale della FIMMG (Federazione italiana medici di Medicina generale): “Sul territorio dell’aquilano abbiamo due unità Usca, ciascuna con una automobile, e tra l’altro una delle due squadre è decimata (3 dei 5 medici sono positivi); ricevono almeno 30 richieste di visite al giorno, riescono a smaltirne 7 o 8: d’altra parte, i tempi sono inevitabilmente lunghi anche solo per vestirsi, svestirsi e sanificare l’automobile. Ecco il motivo per cui andrebbero potenziate le squadre mettendo a disposizione almeno altre due automobili così che, di fatto, le squadre possano raddoppiare il numero di interventi. Va poi implementato il circuito per fare le Tac”, ha ribadito Albano. Purtroppo, “la medicina territoriale non ha un interlocutore, non esiste un tavolo su cui discutere con frequenza settimanale: è il motivo per cui chiediamo l’attivazione di un COM, per mettere attorno al tavolo i diversi attori e potenziare, appunto, il lavoro sul territorio. E poi, servono altri punti di somministrazione dei tamponi e il potenziamento dell’attività di vaccinazione antinfluenzale”.

Ora, è chiaro che la situazione che il territorio sta affrontando è di vera e propria emergenza, e ne abbiamo delineato i contorni, davvero preoccupanti. Tuttavia, è altrettanto chiaro – ed è emerso stamane nel corso del Consiglio comunale straordinario – che qualcosa non ha funzionato, che l’Azienda sanitaria territoriale si è fatta trovare impreparata.

Non doveva accadere che mancassero i vaccini antinfluenzali, che venissero meno i reagenti – sebbene momentaneamente – per i tamponi, che la Asl 1 si trovasse con un laboratorio non potenziato, incapace cioè di processare un alto numero di test, e costretta ad inviare i tamponi allo Zooprofilattico di Teramo o a Pescara; non doveva accadere che le Usca si trovassero ad affrontare un numero di interventi troppo elevato per le capacità effettivamente in campo. Evidentemente, non si è agito in modo efficace per potenziare la medicina territoriale, ed è un tema di cui si discuteva da mesi, così che operasse davvero come un filtro pre-ospedaliero, a partire dell’assunzione, per tempo, di personale. Così, gli ospedali sono tornati in emergenza e, d’altra parte, mancano ancora infermieri, oss e medici specializzati col rischio di uno stress eccezionale e pericoloso sui nosocomi della provincia.

Il manager della Asl 1, Roberto Testa, e la Direttrice sanitaria Sabrina Cicogna, hanno elencato le azioni messe in campo dall’azienda per rispondere all’emergenza [non le riproponiamo, potete trovarle qui], chiarendo anche i motivi di alcune delle criticità contestate, a partire dai reagenti che mancano per i tamponi e fino alla difficoltà di processare un numero più elevato di test, passando per la stabilizzazione del personale e nel rinvenimento delle professionisti specialistiche più richieste che non è affatto semplice.

D’altra parte, è emersa una malcelata tensione tra i vertici della Asl e il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, che ha messo in evidenza i problemi di comunicazione tra Istituzioni, con toni piuttosto duri; e non si può tacere sul fatto che il Consiglio comunale straordinario abbia rappresentato, di fatto, un momento di confronto tra vertici dell’azienda sanitaria e medici sul fronte che dovrebbe essere, invece, quotidiano.

Si poteva fare prima e si poteva fare di più.

Lo ha indicato, chiaramente, il consigliere regionale e comunale Americo Di Benedetto. “Non si può che registrare uno scollamento tra ciò che era stato annunciato e ciò che è stato realmente fatto. Vi chiedo: il tracciamento è saltato oppure no? Sono stati messi a disposizione delle Usca mezzi e apparecchiature idonee? Il laboratorio è stato adeguato per fare tamponi ai livelli di sicurezza 3? L’assunzione di nuovo personale è avvenuto con la giusta tempistica? C’è una tac dedicata al G8? La struttura d’emergenza ha la dovuta protezione per le basse temperature dell’inverno aquilano, c’è continuità nei servizi e nelle utenze? C’è una sala operatoria covid dedicata? E’ stato attivato tutto il delta 7?”.

Domande retoriche, evidentemente. Eppure, ha ricordato Di Benedetto, “il giorno 8 maggio la Asl 1 aveva presentato una programmazione ineccepibile: se si fossero rispettati i tempi indicati oggi staremmo parlando di un’altra situazione. Non vivo delle contrapposizioni, non vivo in funzione della evidenziazione delle criticità: tuttavia, un’analisi dettagliata e precisa di ciò che si sarebbe dovuto fare nei mesi estivi e non si è fatto è necessario per ripartire da lì, e indicare chiaramente cosa si dovrà fare ora”.

Alla filosofia va sostituito il pragmatismo, alla matematica del pareggio di bilancio dobbiamo anteporre servizi di qualità per i cittadini, “che significa offrire una risposta adeguata al covid ma tutelare le altre eccellenze dell’ospedale che non vanno disperse”.

Per questo, Di Benedetto ha inteso presentare un ordine del giorno, non rigido, aperto ai capigruppo, ai consiglieri comunali, ai professionisti intervenuti: “dobbiamo uscire dal Consiglio comunale con un documento forte, di pungolo e vigilanza di alcune attività che riteniamo indispensabili vengano messe in campo e che la stessa Asl riteneva indispensabili nel mese di maggio”.

Il documento, arricchito da alcune delle proposte che erano state avanzate nei giorni scorsi dal Partito democratico dell’Aquila [si possono rinvenire qui] e da alcuni emendamenti del sindaco Pierluigi Biondi, è stato approvato all’unanimità dei presenti, con 26 voti favorevoli e 7 assenti (Bontempo, Cimoroni, D’Angelo, Lancia, Mancini, Scimia e Vicini).

In realtà, Angelo Mancini non ha partecipato al voto in dissenso alla decisione di non inserire la richiesta di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in provincia dell’Aquila, competenza che, tuttavia, non è demandata al sindaco della città e tantomeno al Consiglio; d’altra parte, i medici presenti hanno condiviso l’opinione che le scuole andrebbero chiuse, almeno per tre settimane.

Di seguito l'ordine del giorno di Di Benedetto approvato dall'assise (in neretto le modifiche del sindaco Biondi, in rosso quelle del Pd):