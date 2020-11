Covid, Marsilio: "Tra 10 o 15 giorni saremo tutti in zona rossa". Il presidente della Regione: "Si è perso troppo tempo, tutta l'Italia è in ritardo su seconda ondata"

"Temo che fra 10 o 15 giorni saremo tutti in zona rossa”.

A dirlo è stato il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio durante la trasmissione tv “Oggi è un altro giorno” su Rai 1.

Secondo Marsilio “tutta l’Italia è in ritardo perchè a maggio, quando si è fatto il decreto legge, se ci avessero dato soldi e poteri per attuare direttamente gli interventi, oggi avremmo avuto decine e decine di posti letto di terapia intensiva e sub intensiva e reparti di malattie infettive capaci di resistere più a lungo a questa seconda ondata. Invece si è scelta la linea sovietica della programmazione quinquennale e quindi abbiamo dovuto attendere pareri dei ministeri, della Corte dei Conti, delle Ragionerie del commissario di governo che ha avuto i suoi tempi per poter guardare questi piani e decidere come attuarli. La delega da commissario io l’ho avuta 30 giorni fa. E in 30 giorni non si fanno i lavori perché l’edilizia è una cosa seria e non possiamo dare una ‘romanella’ dentro i reparti per fare finta di averli fatti prima di Capodanno”.

"Non faccio polemica" ha detto Marsilio "anche perché non pretendo di saperne di più del Comitato Tecnico Scientifico, dell’Istituto Superiore di Sanità. Potrei mettermi qui a discutere del fatto che ci sono almeno quattro o cinque regioni che hanno un indice RT o un indice di occupazione dei posti letto superiori alla nostra regione. Ma non è questo il tema. Io temo che avendo di fatto accumulato questo ritardo di 4-5 mesi e non essendo stati messi nelle condizioni di poter reggere l’urto, fra 10 o 15 giorni questo tema delle regioni gialle o arancioie sarà superato perché saremo tutti in zona rossa”.