Abruzzo verso il lockdown: da martedì la Regione potrebbe diventare zona rossa con chiusura di scuole e negozi

"A volte si deve fare anche ciò che non si vuole fare, perché è giusto ed opportuno. Nessuno può sfuggire alle responsabilità, questi non sono momenti per fare giochi politici e propagandistici ma sono momenti in cui prendere posizione e anticipare scelte. L’Abruzzo deve essere zona rossa con chiusura scuole".

In serata, il vice presidente della Giunta regionale Emanuele Imprudente anticipa, di fatto, i provvedimenti che domani verranno assunti dal governatore Marco Marsilio: come anticipato, l'Abruzzo va verso la zona rossa, in lockdown a partire da martedì.

La decisione è maturata nel corso della riunione del Comitato tecnico scientifico regionale, presieduto da Alberto Albani, che si è tenuta nel pomeriggio di oggi: saranno chiuse le scuole, di ogni ordine e grado, e i negozi, fatta eccezione per quelli che forniscono servizi essenziali.

D'altra parte, ieri Marsilio aveva spiegato che il monitoraggio settimanale mostrava segnali di miglioramento su alcuni fronti, come l'indice Rt sceso da 1,51 a 1,34, e segnali di tendenze al peggioramento su altri, come la progressiva occupazione dei posti letti. Sia i posti di terapia intensiva che i posti letti complessivi dedicati al Covid 'ballano' intorno alla soglia di allarme: 29% di occupazione sul 30% fissato come soglia di rischio per le Terapie intesive, 41% di occupazione contro il 40% di soglia per i complessivi. Si tratta di dati sostanzialmente in linea con le tendenze nazionali, abbassamento dell'indice Rt e progressiva saturazione dei posti letto, che impongono l'adozione di misure ulteriori rispetto a quelle previste dal Governo per mezzo dei DPCM.

Per questo, il Comitato Tecnico Scientifico regionale si è riunito fornendo proposte motivate e puntuali sulla base delle quali emanare le conseguenti ordinanze.

Al termine della riunione, Marsilio ha riunito gli assessori per informarli dell'evolversi della situazione. Si stanno mettendo a punto gli ultimi provvedimenti e si stanno definendo i tempi di applicazione delle ulteriori restrizioni: tuttavia, l'Abruzzo tra qualche ora si ritroverà in lockdown.