Abruzzo, Marsilio conferma: da mercoledì 18 novembre in 'zona rossa'. No alla chiusura di tutte le scuole: sospese attività in presenza alle medie (eccetto le classi prime) e alle superiori

Abruzzo in 'zona rossa'.

Da mercoledì 18 novembre, e fino al 3 dicembre, la Regione andrà in lockdown: l'ordinanza sarà firmata nelle prossime ore.

Lo ha confermato il governatore Marco Marsilio, a margine della visita all'ospedale San Raffaele di Sulmona.

Sciolto l'ultimo nodo, che riguardava la chiusura delle scuole: il Presidente della Regione, "dopo una lunga serie di incontri e doverose consultazioni con parti sociali, sindacali, politiche, i prefetti e con i sindaci del territorio", ha deciso di rispettare le misure previste nell'ultimo dpcm del Governo; dunque, 'no' alla chiusura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado come era stato chiesto ieri, a maggioranza, dal Comitato tecnico scientifico: oltre alle superiori, verrà sospesa l'attività in presenza anche alle scuole medie, eccezion fatta per le classi prime, con l'estensione della didattica a distanza.

Lezioni in presenza, dunque, per l'infanzia, la primaria e le classi di prima media.

Da mercoledì, dunque, stretta sugli spostamenti che saranno vietati anche all'interno del proprio comune, salvo che per motivi di lavoro, di salute o di necessità. Per qualunque spostamento nell’area rossa, da casa al supermercato o da casa al lavoro, sarà sempre necessaria l’autocertificazione. I genitori separati o divorziati potranno andare a trovare i figli minori, anche in un altro comune; non è consentito, invece, far visita a parenti o amici non conviventi.

Bar e ristoranti saranno chiusi: sarà consentito l’asporto fino alle 22; non ci saranno limiti d’orario, invece, per la consegna a domicilio. Chiusi i negozi, tranne supermercati, generi alimentari e commercio al dettaglio di beni di prima necessità. Oltre a edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie resteranno aperte le lavanderie, le ferramenta, i negozi di vernici e materiali per costruire, i rivenditori di elettrodomestici, prodotti di informatica ed elettronica di consumo, di ottica e fotografia, benzinai e autosaloni.

Rimarranno aperti anche parrucchieri e barbieri, librerie e cartolerie, fiorai, rivenditori di macchine per l’agricoltura e attrezzi da giardinaggio, concessionari di auto e moto, rivenditori di cosmetici, saponi e prodotti igienico-sanitari, articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero; aperti i negozi di biancheria, di confezioni e calzature per bambini e di giocattoli. Chiusi, invece, i negozi di abbigliamento per adulti e i centri estetici. Resteranno aperte le industrie, le attività legate all’artigianato, all’edilizia e ai servizi.

Chiese e cimiteri saranno aperti, con l'obbligo di drestare all'interno dei confini comunali, di indossare la mascherina evitando assembramenti. L’attività motoria (come la passeggiata) è consentita solo in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da altre persone e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezioni individuali.

L’attività sportiva (come jogging o bicicletta) è possibile solo all’aperto e in forma individuale e può essere svolta, con l’osservanza del distanziamento interpersonale di almeno due metri e del divieto di assembramento, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, non necessariamente ubicati in prossimità della propria abitazione. Non è più praticabile all’aperto presso centri o circoli sportivi, che verranno chiusi.