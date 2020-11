Zona rossa, Acerbo: "Artigianato senza ristori"

"Governo e Regione nell'istituire la zona rossa hanno lasciato a piedi proprio quel tessuto produttivo di cui tutti a chiacchiere tessono le lodi. Artigiane/i sono esclusi dai ristori perché non sono tenuti a chiudere. Stupisce che non ci si renda conto che comunque per molti di loro il crollo delle entrate è pressoché totale. Se i clienti non possono circolare come fanno a incassare?".

Ad affermarlo, in una nota, sono Maurizio Acerbo e Marco Fars, rispettivamente segretario nazionale e regionale (Abruzzo) di Rifondazione Comunista.

"Se un'azienda artigiana produce gioielli, maglie o borse - solo per fare degli esempi - a chi venderà? E quelli che operano in settori che sono fermi a casa del covid non sono pochi. Giustamente la Cna ha chiesto da tempo che i ristori siano dati da governo e regioni sulla base della riduzione di fatturato in modo di aiutare chi ha effettivamente bisogno di sostegno. Invitiamo la Giunta e il Consiglio regionale a prevedere una misura di sostegno straordinaria anche per artigiani e di richiedere al governo di intervenire".