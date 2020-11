Cratere sismico 2016-17, Liris: "Altri 225mila euro per le piccole e medie imprese"

"Su mia richiesta è stata rifinanziata anche per il 2020 la legge regionale numero 39 del 30 agosto 2017 che prevede sostegni alle piccole imprese abruzzesi colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017".

Lo annuncia l'assessore regionale alle Aree interne, Guido Liris.

"L'emendamento presentato oggi in consiglio regionale, su mia proposta - spiega Liris - vale 225 mila euro. Fondi destinati alla ripartenza di tutte quelle attività, piccole e medie, che con enorme sforzo credono ancora in un futuro qui, in Abruzzo, anche in zone così colpite dalla calamità. E' un segnale importante di vicinanza concreto a popolazioni che ancora oggi vivono situazioni di estrema difficoltà a causa di una ricostruzione lenta e complessa. In Abruzzo sono coinvolti il teramano e l'aquilano con l'alta valle dell'Aterno. Si tratta dell'ennesimo segnale tangibile della strategia regionale: da un lato accelerare più possibile la ricostruzione, dall'altro sostenere lo sviluppo e la ripresa economica e sociale. Una sfida ardua, ma che riusciremo a vincere con dedizione e coraggio".