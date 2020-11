D'Amario: "La Regione sostiene L'Aquila capitale italiana della cultura 2022"

"L'entrata della città dell'Aquila nel novero delle dieci finaliste tra cui verrà selezionata la Capitale italiana della cultura 2022 rappresenta un motivo di grande soddisfazione per l'intero Abruzzo. È una sfida importante per un territorio che in pochi anni ha dovuto affrontare prove particolarmente difficili, dal terremoto alla pandemia, e che anche grazie alla cultura sta ricostruendo il suo tessuto sociale ed economico. La Regione è stata e sarà al fianco dell'Aquila in questo cammino, sostenendola nelle modalità più opportune per cercare di conquistare un obiettivo che avrebbe ricadute positive non solo sul capoluogo e le aree interne ma anche per l'intera comunità regionale".



Lo dichiara l'assessore regionale alla Cultura Daniele D'Amario.