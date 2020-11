Covid, contributi a fondo perduto: da Regione in arrivo altri 30 milioni di euro. Approvata nuova legge su gioco d'azzardo, sconti agli studenti pendolari

Trenta milioni di euro in più per contributi a fondo perduto destinati alle attività produttive e commerciali colpite dalla pandemia.

La misura è stata approvata dal consiglio regionale, incardinata in un emendamento inserito nella proposta di legge che ha destinato anche 225mila euro alle piccole e medie imprese del cratere sismico 2016/17 e ha ampliato la platea degli studenti pendolari residenti nei piccoli comuni che potranno beneficiare delle agevolazioni sugli abbonamenti dei mezzi di trasporto.

Approvata anche la nuova legge per il contrasto al gioco d’azzardo e alle altre forme di dipendenza, frutto dell’unificazione di due diversi progetti di legge.

I 30 milioni aggiuntivi per il plafond istituito per foraggiare i contributi a fondo perduto per aziende e partite Iva di vari settori (dal commercio al turismo) messi in ginocchio dal Covid serviranno a soddisfare tutte le arrivate che, come ha spiegato l’assessore regionale alle Attività produttive Daniele D’Amario, ad oggi sono oltre 47mila. Diciottomila verranno coperte con la prima tranche di finanziamenti, pari a 19 milioni. I primi pagamenti partiranno la prossima settimana ma entro la fine dell’anno verrà liquidata l’intera platea dei contribuenti. “Con questi 30 milioni” ha detto D’Amario “entro marzo 2021 tutti i richiedenti si vedranno accreditare sul proprio conto corrente i contributi”.

Le coperture finanziarie per lo stanziamento aggiuntivo verranno dalla rimodulazione dei fondi europei Fsc.

Come detto, la norma per il fondo perduto è stata inserita del progetto di legge sul pendolarismo studentesco. In pratica, grazie al testo approvato ieri, tutti gli studenti tra gli 11 e i 26 anni residenti nei comuni con meno di 5mila abitanti potranno godere di uno sconto del 10% sugli abbonamenti ai mezzi di trasporto che usano quotidianamente per andare a scuola o all’università. La precedente legge riservava le agevolazioni agli studenti residenti nei comuni appartenenti alle vecchie comunità montane.

Nella stessa legge, è passato anche un emendamento grazie al quale sono stati destinati 225 mila euro per le Pmi del Cratere sismico 2016/17.

Il consiglio ha poi approvato la nuova legge regionale di contrasto al gioco d’azzardo e alle altre dipendenze (dalle droghe al tabagismo, dai videogiochi alle sessodipendenze).

Il testo è il frutto dell'accorpamento di due progetti di legge sullo stesso tema presentati da maggioranza (i consiglieri di FdI Testa e Quaglieri) e opposizione (i consiglieri Paolucci e Pepe del Pd e il gruppo di Legnini Presidente), e prevede, tra le altre cose, che le nuove autorizzazioni non vengano rilasciate nel caso i locali dove si trovano slot e videopoker siano a distanza di 300 metri (calcolata secondo il percorso pedonale più breve) dai seguenti "luoghi sensibili": scuole, ospedali, centri di aggregazione di anziani e giovani, impianti sportivi, caserme militari, luoghi di culto.

La seduta si è chiusa con le comunicazioni di Marsilio sull’ultima ordinanza che ha istituito in tutto l’Abruzzo la zona rossa. L’intervento del presidente della Regione, che ha difeso a spada tratta l’operato del suo esecutivo durante l'emergenza, ha scatenato la dura reazione delle opposizioni, con i consiglieri Mariani, Marcozzi, Fedele, Di Benedetto, Scoccia e Paolucci che hanno risposto rilanciando le critiche già espresse nei giorni scorsi

In occasione della Giornata mondiale della Prematurità (World Prematurity day), che dal 2011 ricorre ogni 17 novembre con l’obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della prematurità, il palazzo del consiglio regionale si è colorato di viola (il colore ufficiale della campagna).