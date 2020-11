Terremoto, Pezzopane: "Altri 50 milioni di euro per il cratere 2009"

"Cinquanta milioni di euro. A tanto ammonta l'impegno assunto oggi dal governo nazionale per il cratere 2009. Il governo ha così dato un ulteriore segnale alle zone devastate dal sisma attraverso tre delibere e due informative del Cipe che ha assunto decisioni rilevanti, investendo molte risorse su più canali".

E' quanto dichiara Stefania Pezzopane.

"Sono state deliberate - ha aggiunto Pezzopane - agevolazioni a favore delle imprese danneggiate dal Covid 19. Inoltre, sono state rimodulate delle risorse del programma di sviluppo Restart e già assegnate al MISE che risultavano ancora non utilizzate."

Pezzopane ricorda anche "la cifra di 6,5 milioni di euro per l'approvazione un nuovo intervento denominato “agevolazioni a favore delle imprese danneggiate dal Covid- 19” che consentirà un bando da parte del Mise per l’assegnazione delle risorse (70% per comune dell’Aquila e 30% per il restante territorio) secondo una linea condivisa nel Comitato di indirizzo". Infine, ricorda sempre la parlamentare abruzzese del Pd " è stata assegnata una cifra pari a quasi 10 milioni di euro per il finanziamento dei servizi di assistenza tecnica e assistenza qualificata a supporto degli enti che si occupano di ricostruzione (Usra, Usrc, Regione Abruzzo) ed è ’ stato approvato il piano scuole 2^ annualità per quasi 23 milioni di euro."