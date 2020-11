L'Aquila: scuole e precari ricostruzione, le novità della delibera Cipe

Sono quattro le scuole dell’Aquila finanziate con l’ultima delibera Cipe.

Si tratta della primaria Celestino V, della scuola di infanzia S. Giovanni Bosco, della scuola d’infanzia e primaria di S. Barbara e della primaria di S. Sisto e della scuola dell’infanzia Pettino/Vetoio.

Con il nuovo innesto di risorse (poco più di 7,7 milioni di euro), per ciascuno di questi plessi, per i quali già si è conclusa la fase della progettazione preliminare, potranno essere pubblicati i bandi per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori.

A comunicarlo è stato il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi nel corso della conferenza stampa in videoconferenza nella quale ha annunciato l’arrivo di ulteriori 6,5 milioni per le Pmi dell’Aquila e del Cratere a ristoro dei danni subiti a causa del Covid.

Biondi ha sottolineato come per le scuole in questione le istruttorie abbiano subito una forte velocizzazione grazie ai poteri commissariali concessi agli enti locali dal decreto Scuola.

Le cifre saranno così ripartite: Primaria Celestino 2 milioni e 100 mila euro; Infanzia S. Giovanni Bosco: 381 mila euro; Infanzia e Primaria S. Barbara e Primaria S. Sisto 2,7 milioni di euro; Infanzia Pettino/Vetoio 2,6 milioni.

Per quanto riguarda l'edilizia scolastica, altri 16 milioni saranno destinati ai comuni del Cratere e a quelli fuori Cratere (la lista completa è consultabile alla fine dell'articolo).

Sempre con la delibera Cipe, ha annunciato Biondi, è stato rifinanziato il capitolo relativo all’assistenza tecnica, ovvero il personale in forza agli uffici speciali e ai comuni e quello di Abruzzo Engineering distaccato.

Per quanto riguarda il personale precario, Biondi ha fatto sapere che il Comune dell’Aquila ha inviato al ministero della Funzione pubblica una nota nella quale dà l’ok al riassorbimento di tutti i precari storici della ricostruzione che abbiano maturato i requisiti per la stabilizzazione secondo i criteri previsti dalla legge Madia.

“Abbiamo manifestato la nostra disponibilità ovviamente a condizione che ci vengano trasferite le risorse stanziate nel decreto Agosto. Le stabilizzazioni riguarderanno sia i precari del Comune sia quelli di Usra e Usrc, che poi, una volta assunti, saranno redistribuiti. Una volta che la Funzione pubblica ci darà l’ok, procederemo alle selezioni, fatte verificando il possesso dei requisiti previsti dalla legge Madia, e dunque alle assunzioni”.

Il sindaco ha poi comunicato di aver trasmesso al Mef la richiesta perché nella prossima legge di Bilancio vengano stanziate le risorse a copertura delle minori entrate e maggiori spese dovute al terremoto: 10 milioni di euro per L’Aquila e 1 milione di euro per i comuni del Cratere per il triennio 2021-2023.

“La richiesta è stata rinnovata questa mattina. Ho scritto una lettera che fa seguito a una nota inviata già a ottobre Questi fondi lo scorso anno ci hanno consentito di approvare il bilancio entro il 31 dicembre, cosa che non riusciremo a ripetere anche quest’anno. Consentire agli enti locali di approvare i bilanci nei primi mesi dell’anno è fondamentale per avere una programmazione più lineare”.

Pezzopane: "Ora potranno partire i cantieri"

"Sono felice che il lavoro intenso di questi anni dia risultati veri. Ringrazio in particolare la viceministro all’Istruzione Anna Ascani per aver impresso un’accelerazione su questo importante dossier. Il mio grazie soprattutto al lavoro concreto svolto da Fabrizio Curcio, capo Dipartimento Casa e Responsabile della Struttura di missione Sisma 2009 per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile. Ed ai coordinatori di Usra Salvo Provenzano e Usrc Raffaello Fico ed ai loro validi staff”.

Ad affermarlo è la deputata del Pd Stefania Pezzopane.

“Un plauso - conclude - anche alle strutture degli uffici tecnici comunali e alle Amministrazioni che si sono prodigate. È passato molto tempo dal terremoto 2009, abbiamo dovuto superare mille ostacoli, abbiamo dal 2017 semplificato le procedure e applicato nuovi protocolli. Finalmente raccogliamo risultati concreti. Finalmente partiranno numerosi cantieri. Un grazie speciale anche alle studentesse ed agli studenti, alle insegnanti ed alle famiglie che non hanno mai mollato“.

ELENCO SCUOLE COMUNI CRATERE E FUORI CRATERE FINANZIATE

- Comune di Alanno: Scuola media, elementare e materna - Refettorio, 900.000,00.

- Comune di Montebello di Bertona: Scuola materna e media, € 150.000,00.

- Comune di Popoli: Scuola Paolini - Ala Ovest - Spogliatoi, € 150.000,00.

- Comune di Torre dei Passeri: Istituto Comprensivo Scuola Primaria "Casa della Scuola", € 3.003.300,00.

- Comune di Civitella Casanova: Scuola Materna T. Jandelli, € 500.000,00.

- Comune di San Benedetto dei Marsi: Scuola per l'infanzia "Umberto Sciocchi", € 850.000,00; Scuola secondaria di primo grado "Marruvium" e scuola primaria "Iqbal Mashi", € 3.350.000,00

- Comune di Scurcola Marsicana: Scuola elementare e media del Capoluogo, € 558.148,00.

- Comune di Sulmona: Scuola dell'infanzia Frazione Bagnaturo, € 429.760,00, e completamento lavori Scuola Masciangioli, € 150.000,00

- Comune di Scoppito: Realizzazione del nuovo plesso scolastico unico (Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia), € 2.900.000

- Comune di Campli: Nuovo Polo Scolastico in loc. Piane Nocella e deloc.ne Scuola Elementare Largo Tempera, € 1.300.000,00.

- Comune di Bussi sul Tirino: adeguamento sismico della Scuola Materna Via Giovanni XXIII, € 780.000,00

- Comune di San Pio delle Camere: Scuola Materna San Pio delle Camere, € 29.134,00”.