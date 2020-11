Impianti sciistici fermi causa Covid, dalla Regione oltre 3 milioni di euro per gestori e Comuni. Soldi anche a maestri e scuole di sci, noleggi e guide alpine

Un pacchetto di aiuti per il turismo montano invernale.

La Regione Abruzzo, anticipando le mosse del Governo, corre in soccorso dei gestori degli impianti e dei Comuni in cui si trovano i comprensori sciistici, stanziando 3 milioni e 250 mila euro, plafond che verrà ulteriormente rimpinguato per inserire nella platea dei beneficiari anche maestri di sci, guide alpine e noleggi. La legge approderà in consiglio regionale domani.

Il disegno di legge - che vede come primi firmatari il consigliere regionale della Lega Simone Angelosante, il governatore Marco Marsilio e il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri - indiidua due linee di intervento: una a sostegno dei soggetti gestori degli impianti e un’altra in favore dei Comuni che da quei gestori incassano ogni anno dei canoni di concessione.

In favore dei primi, sono previsti dei contributi a fondo perduto per ristorare, almeno in parte, sia le spese sostenute per la manutenzione e il collaudo delle infrastrutture sia quelle affrontate per l’applicazione dei protocolli di sicurezza anti Covid. Com’è scritto nell’articolo 3 del testo, “il contributo spetta a condizione che l’ammontare dei ricavi relativi alla stagione sciistica 2019-2020, limitatamente ai mesi di febbraio, marzo e aprile, sia diminuito di almeno un terzo rispetto rispetto ai medesimi mesi della stagione sciistica 2018-2019”. L’ammontare del contributo sarà quantificato in base alla “dimensione e ampiezza dell’area attrezzata, in considerazione del numero di piste da sci presenti; alla presenza di impianti di innevamento artificiale; al numero delle presenze medie stagionali desumibili dal numero degli skipass stagionali”.

Per quanto riguarda i Comuni, invece, verranno erogati dei contributi “per sopperire al mancato introito dei canoni concessori dovuti dai gestori”, in modo da “garantire a ciascun Comune l’ammontare di quanto sarebbe spettato a titolo di canone nell’anno 2020”.

E' prevista anche una norma ah hoc per il Comune di Scanno, un contributo di 250 mila euro “finalizzato all’acquisizione del bacino sciistico di Collerotondo”.

Il plafond, come detto, è di 3 milioni e 250 mila euro, che verranno coperti grazie alla rimodulazione dei fondi Fsc fatta dalla Regione con il placet del ministero per la Coesione territoriale.

“Sono soldi già disponibili” precisa Sospiri, che annuncia anche che in aggiunta a questa cifra saranno stanziati altri “300/400 mila euro che andranno a sostegno di tutta la filiera, vale a dire scuole e maestri di sci, guide alpine e noleggi di attrezzature sportive”.