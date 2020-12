Governo impugna la legge urbanistica approvata dalla Regione: tra gli articoli incriminati, quello sulle 'casette' post sisma

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha deciso di impugnare la legge della Regione Abruzzo n. 29 del 13/10/2020, recante “Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1983 n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo), misure urgenti e temporanee di semplificazione e ulteriori disposizioni in materia urbanistica ed edilizia”, in quanto le disposizioni contenute negli articoli 5, 7, 10, 18, 19, 23 e 25, violano previsioni statali che costituiscono norme interposte e risultano così invasive della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, abbassando altresì il livello della tutela dei predetti interessi determinando la violazione dell’articolo 9 della Costituzione, oltre a contrastare con norme di principio in materia di governo del territorio, in violazione dell’articolo 117, terzo comma della Costituzione.

In particolare, l'articolo 23 della Legge urbanisica approvata dalla maggioranza di centrodestra è quello proposto dal vice presidente del Consiglio regionale Roberto Santangelo e che introduce un atto d'indirizzo, in particolare, sulle così dette 'casette' provvisorie realizzate nel post terremoto.

La norma recita: “I comuni abruzzesi delle aree dei crateri sismici 2009 e 2016, nell’ambito della propria potestà pianificatoria e regolamentare in materia, possono adeguare i rispettivi strumenti urbanistici, anche in deroga al limite di dimensionamento dei piani, al fine di ricomprendere in aree edificabili, i lotti interessati da strutture a manufatti temporanei realizzati a seguito degli eventi sismici, a condizione che gli stessi siano conformi a titoli autorizzativi e/o comunicazioni previsti ovvero alla normativa emergenziale emanata a seguito degli eventi sismici. L’adeguamento in deroga è limitato alle volumetrie effettivamente realizzate”.

“Finalmente - aveva spiegato Roberto Santangelo a margine dell'approvazione - i Comuni delle aree dei crateri sismici 2009 e 2016, nella propria podestà pianificatoria e regolamentare potranno adeguare i rispettivi strumenti urbanistici, anche in deroga al limite di dimensionamento dei piani, al fine di ricomprendere in aree edificabili i lotti interessati da strutture e manufatti temporanei realizzati a seguito degli eventi sismici a condizione che gli stessi siano conformi ai titoli autorizzativi e/o comunicazioni previsti dalla normativa emergenziale emanata a seguito degli eventi sismici". Aveva aggiunto il vice presidente del Consiglio regionale: "Abbiamo fornito un primo atto d’indirizzo che mette un punto fermo per disciplinare una questione che si trascina ormai da troppo tempo e che premia chi ha scelto di continuare a vivere in questi territori profondamente colpiti senza abbandonarli, ma è rimasto caparbiamente attaccato alle propri radici".

Si erano mostrati critici, invece, i consiglieri d'opposizione Pierpaolo Pietrucci (Pd) e Americo Di Benedetto (Legnini presidente), che in sede di votazione dell’emendamento si erano astenuti sottolineando come la norma introducesse una sorta di sanatoria mascherata delle famose casette costruite a migliaia dopo il terremoto sfruttando una delibera del consiglio comunale, la numero 58.

"La norma - aveva attaccato Pietrucci - introduce una surrettizia sanatoria edilizia attraverso procedure urbanistiche. Contrasta con la normativa statale in materia di titolo abilitativo ed introduce una inammissibile sanatoria regionale ex lege. Eccede dunque dalle competenze regionali poiché la norma di previsione del titolo abilitativo in sanatoria è di competenza esclusivamente statale", le parole del consigliere regionale dem. "Eccede la competenza regionale in materia di territorio di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione. La mancata rimozione delle casette post terremoto dopo il ripristino dell'agibilità dell'edificio del titolare, assume anche rilievo penale, la cui sanatoria non è materia concorrente. La sanzionabilità penale, surrettiziamente aggirata dalla norma regionale, è di esclusiva competenza statale".

La stessa posizione è stata assunta dal Governo che, come detto, ha deciso di impugnare l'articolo 23 e altri della legge della Regione Abruzzo n. 29 del 13/10/2020.