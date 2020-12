Iorio e Nardantonio: “Nel Defr regionale totale assenza di linee strategiche per l’Aereoporto di Preturo”

“Avevamo accolto con grande fiducia la recente notizia dell’insediamento del nuovo gestore dell’Aereoporto dei Parchi “Giuliana Tamburro” di Preturo, la Società aquilana “Sunrise Aviation”, soprattutto nell’ottica di far ripartire dopo anni lo scalo con le nuove prerogative di protezione civile, quindi utilizzabile per attività operative e corsi di formazione, esercitazioni, campi scuola e soccorso alpino, ma anche di scuola di volo, tutte utili per l’intero territorio locale e regionale”.

Così, in una nota, i consiglieri comunali del Passo Possibile Emanuela Iorio e Antonio Nardantonio.

“Ci risulta però, che, nonostante fosse stato individuato fra le opere infrastrutturali più importanti per l’Abruzzo, nell’attuale discussione sul Defr– il Documento di economia e finanza regionale che, nel quadro degli obiettivi politici, individua tutti gli strumenti programmazione di settore - manchino del tutto delle linee strategiche che confermino questa indicata priorità di far crescere e sostenere lo scalo di Preturo come punto riferimento della Protezione civile per le aree interne.”

“L’auspicio è che questa carenza di indicazioni prospettiche all’interno del DEFR venga compensata, nel redigendo bilancio di previsione 2021 e nel collegato disegno di legge di stabilità, da misure finanziarie che confermino l’individuato impegno a sostenere e tutelare lo sviluppo di una così importante struttura che, ideale per la sua collocazione geografica, negli anni passati si è distinta come indispensabile punto di riferimento a servizio delle emergenze conseguenti le calamità che hanno interessato il Centro Italia, in primis i terremoti del 2009 e 2016, come pure i recenti incendi che hanno funestato l’Aquilano, ma che ha anche una innegabile valenza turistica e sportiva da incentivare sempre più nel prossimo futuro” concludono i due consiglieri comunali del Passo Possibile.