L'Aquila e cratere: 11.5 milioni per l'equilibrio dei bilanci dei comuni

Giusto tre giorni, il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi avevano scritto al premier Giuseppe Conte per reclamare, come ogni anno, lo stanziamento da 10 milioni di euro per le minori entrate e le maggiori spese necessario a chiudere il bilancio.

"Senza la certezza di questo stanziamento", aveva spiegato l’assessore al bilancio e vicesindaco Raffaele Daniele, "non ha senso fare i conti per approvare il documento finanziario; gli emendamenti che abbiamo fatto inserire in tutti i decreti esaminati in parlamento sono stati respinti", aveva aggiunto Daniele: tanto che, per superare l’incertezza, il sindaco Pierluigi Biondi aveva preso carta e penna scrivendo direttamente a Conte per ricordare "l’indispensabilità di tale contributo".

Un 'tiro alla fune' che si ripete da anni e, come accaduto ogni anno, dal post terremoto ad oggi, le risorse sono state garantite: 10 milioni per il Comune dell'Aquila, 1.5 per i comuni del cratere.

In nottata, infatti, in Commissione bilancio alla Camera è stato approvato l’emendamento che rifinanzia tutti i comuni del cratere con 11 milioni e mezzo e che garantisce gli equilibri di bilancio. "È una bella notizia", il commento della deputata dem Stefania Pezzopane. "Una ennesima prova dell’impegno del governo e del parlamento. L’emendamento è stato sottoscritto da tutti i gruppi politici, accorpando i diversi emendamenti presentati da me e da altri colleghi" ha chiarito Pezzopane.