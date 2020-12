Fondi ricostruzione, in legge Stabilità confermati 2,8 miliardi in 5 anni

Con legge di Stabilità approvata la notte scorsa in commissione Bilancio alla Camera, è stata rifinanziata anche la ricostruzione dell'Aquila e del Comuni del Cratere 2009.

Lo stanziamento dovrebbe essere corrispondente a quello annunciato da Conte a ottobre, vale a dire 2 miliardi e 750 milioni di euro per il prossimo quinquennio.

La cifra esatta, ha spiegato Biondi, si saprà nei prossimi giorni ma intanto c'è la certezza del finanziamento. Quest'ultimo, osserva il primo cittadino, "è stato calato nel fondo per le spese indifferibili. Considerando che sono stanziati 800 milioni per il 2021 e 500 per gli anni successivi, andando per analogia con quanto fece il governo Renzi nel 2014, quando il rifinanziamento venne spalmato su un quinquennio, la cifra dovrebbe essere quella annunciata da Conte".