Consiglio regionale, quell'emendamento da 1 milione per Niko Romito

Sta facendo discutere, e molto, l'esito serale del Consiglio regionale riunito, ieri, dal presidente Lorenzo Sospiri: dopo l'approvazione del Defr, il documento di economia e finanza regionale, i lavori si sono interrotti essendo venuto a mancare il numero legale sul riconoscimento di un debito fuori bilancio contenente anche un emendamento con cui veniva stanziato 1 milione di euro in favore del campus “Ricerca e alta formazione Niko Romito” (è stato approvato, invece, un debito fuori bilancio di 219mila euro riguardante Abruzzo Engineering).

A far cadere il numero legale sono stati 5 dei 10 consiglieri della Lega, la principale forza di maggioranza che esprime 4 assessori: si tratta di Vincenzo D’Incecco, Simona Cardinali, Antonio Di Gianvittorio, Emiliano Di Matteo e Manuele Marcovecchio.

E' stato soltanto l'ultimo atto di una giornata tutt'altro che tranquilla, all'Emiciclo, con il centrodestra attraversato da tensioni e spaccature malcelate.

Ora, difficile dire cosa sia accaduto, il motivo che sta dietro la decisione dei consiglieri del Carroccio di far saltare i lavori: d'altra parte, l'emendamento che stanziava il contributo per la scuola privata dello chef stellato Romito era stato concordato e condiviso dalla maggioranza, portando la firma del presidente del Consiglio Lorenzo Sospiri, del vice presidente vicario Roberto Santangelo, dei capi gruppo di Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega, Mauro Febbo, Guerino Testa e Vincenzo D'Incecco oltre che la firma, per condivisione, dell'assessore regionale Guido Quintino Liris.

Tra l'altro, a leggere il provvedimento originale, poi corretto a penna, lo stanziamento previsto era di 2.3 milioni, poi 'ridotto' ad un milione.

Staremo a vedere che cosa accadrà il 28 dicembre, quando l'assise dovrà riunirsi di nuovo per l'approvazione del bilancio.

Certo è che l'emendamento pare davvero una forzatura, in un periodo così delicato per l'economia della nostra regione; non si può negare che Niko Romito sia una eccellenza del territorio, un ambasciatore della cucina e della cultura enogastronomica abruzzese nel mondo; tuttavia lo chef stellato, patron del Casadonna Reale, vanta ristoranti e consulenze in giro per il mondo, apre fortunatissimi 'temporary shop' tra Milano e Pescara con centinaia di persone in fila per mangiare una bomba a 3 euro e 50 centesimi e, dunque, non sembrerebbe aver bisogno di un contributo economico così sostanzioso per una scuola privata che, a quanto si dice, avrebbe una retta d'iscrizione che si aggirerebbe sui 15mila euro.

E l'intervento della Regione, inoltre, potrebbe essere vissuto come uno 'schiaffo' dai piccoli ristoratori abruzzesi in difficoltà, con le attività al collasso per le chiusure imposte e i ristori che tardano ad arrivare. "I ristoratori abruzzesi devono ancora ricevere ristori dalla Regione con il Cura Abruzzo e con risorse abruzzesi si destina un milione di euro al famoso chef stellato abruzzese Niko Romito", l'affondo del consigliere regionale dem Pierpaolo Pietrucci; "non ho nulla contro Romito però prima si sarebbe dovuto pensare ai ristoratori abruzzesi, ormai in grandissima difficoltà e poi si sarebbe potuto anche finanziare la scuola di formazione. Il tutto dopo l’approvazione di un Defr senza prospettive, che cancella l’aeroporto di Preturo, la ferrovia L’Aquila Roma, lo sviluppo del Gran Sasso e delle montagne dell’Abruzzo, un Bilancio con tagli lineari dell’8% sottratti a tutti i settori, ma che non ha toccato alcune coperture come quelle per il Festival dei Cartoon, il punto ristoro del Museo del fungo porcino e le più note per il ritiro del Napoli Calcio che non sono state sacrificate. Intanto i centri diurni per i disabili ancora non vedono un euro e passeranno certamente un Buon Natale grazie alla Giunta Marsilio. Vergogna".

D'altra parte, la logica che sembra muovere le scelte politiche della maggioranza di centrodestra va nella direzione dei 'grandi eventi', delle iniziative di 'richiamo' mediatico, come la scuola di Romito o il ritiro del Napoli calcio a Castel di Sangro, che possono anche restituire un ritorno immediato in termini di immagine ma che sul lungo periodo non danno sostanza ad una strategia di rilancio economico regionale che dovrebbe passare, invece, da un piano integrato capace di esaltare le peculiarità dei singoli territori in un comune disegno di sviluppo

E' questo che servirebbe ad una regione che rischia di pagare, più di altre, il difficilissimo momento che il paese sta vivendo, che guarda con angoscia ai prossimi mesi.

Sinistra Italiana: "Indignazione e stupore"

"La proposta partita dai banchi del centro destra regionale di votare un emendamento per il riconoscimento di un debito fuoribilancio e finanziare, con un milione di euro, la scuola di formazione di Niko Romito ci lascia trasecolare in un mix di indignazione e stupore. Giá la Regione Abruzzo si appresta ad un taglio lineare in tutti i settori, essendo ben accorta però a non tagliare il finanziamento per il ritiro del Napoli calcio, e vedere questo accordo tra Fratelli d'Italia, Forza Italia e consiglieri vari tipo Roberto Santangelo non puo non far gridare allo scandalo".

Così Daniele Licheri, segretario regionale di Sinistra Italiana, Fabrizio Giustizieri e Pierluigi Iannarelli, del circolo dell'Aquila.

"Nulla contro lo chef Romito e le eccellenze del territorio ma non è evidentemete il caso, data la situazione di difficolta in cui vive la ristorazione tutta, di andare avanti con questa proposta: sarebbe come comprare un vestito costosissimo al figlio piu bravo a scuola e lasciare gli altri senza scarpe, inaccettabile in qualsiasi famiglia inaccettabile in un'amministrazione regionale. Purtroppo la destra è questo: nella giungla e nelle difficoltà vincono i più forti e chi resta indietro viene abbandonato e dimenticato dopo essere stato illuso e ingannato".