L'Aquila: istituita la Consulta comunale sulla povertà educativa

Su proposta dell'assessore alle Politiche Educative e Sociali del Comune dell'Aquila, Francesco Cristiano Bignotti, è stata approvata ieri, dall'esecutivo dell'ente, una delibera che prevede l'istituzione della 'Consulta Comunale sulla Povertà Educativa'.

"Si tratta di uno strumento fortemente innovativo - ha dichiarato l'assessore Bignotti - che consentirà di istituzionalizzare il monitoraggio del fenomeno correlato all’impoverimento educativo dei minori sul territorio e conseguentemente di proporre le migliori misure di contrasto. Quella della povertà educativa è una tematica che questa amministrazione segue sin dall'inizio ma ora, con l'emergenza Covid-19, questo fenomeno rischia di aggravarsi ulteriormente, così è apparso necessario mettere a sistema tutte le realtà e professionalità che, a vario titolo, si occupano di educazione e con le quali negli anni si sono già portate avanti collaborazioni".

La Consulta, in un’ottica di multidisciplinarità, opererà in sinergia e collaborazione con il Garante Regionale dell’Infanzia, che verrà di volta in volta coinvolto. "Si dota così la città - ha concluso l'assessore - di un ulteriore strumento istituzionale concreto di analisi e proposte trasformabili in azioni per i più giovani".

La composizione della Consulta, la cui partecipazione di tutti i componenti è a titolo gratuito, è la seguente: