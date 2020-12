Regione, al via la maratona per l'approvazione del bilancio. Opposizioni sulle barricate: "Tagli lineari per 50 milioni di euro, documento illegittimo"

Un bilancio con “tagli alla romana” per 50 milioni di euro su tutti i settori, in modo lineare; “alla romana, appunto, considerata la provenienza del presidente Marco Marsilio e per l'evidenza che ogni settore dovrà 'pagare' in ragione dei tagli apportati”, le parole del capogruppo dem in Consiglio regionale Silvio Paolucci.

Un documento che si presenta “illegittimo” già prima di essere approvato e di cui “abbiamo da tempo denunciato i “vizi essenziali”: il parere del Collegio dei revisori, arrivato ieri, “non solo ci dà ragione ma va ben oltre” hanno aggiunto i consiglieri di centrosinistra che, stamane, hanno tenuto una conferenza stampa all’Emiciclo a qualche ora dall’avvio dei lavori per l’approvazione del bilancio di previsione di Regione Abruzzo.

Oltre a Paolucci, all’appuntamento con la stampa hanno partecipato Pierpaolo Pietrucci, Dino Pepe e Antonio Blasioli (Pd), Americo Di Benedetto (Legnini presidente), Sandro Mariani (Abruzzo in comune), Marianna Scoccia (gruppo Misto).

Partiamo dai tagli. “Il bilancio taglia risorse per 50 milioni di euro: più in dettaglio, ciò si traduce con l’8% di stanziamenti in meno su quasi tutti le voci di bilancio” ha tenuto a precisare Paolucci, già assessore al Bilancio nella passata legislatura. “Voglio spiegare rapidamente quanto possono essere impattanti i provvedimenti, a partire dal sociale: prendiamo ad esempio i ticket socio-sanitari, i trasferimenti che la Regione riconosce alle famiglie per evitare che sostengano costi gravosi quando gli anziani, i disabili, i più fragili si trovano in strutture di ricovero extra-ospedaliere. Ebbene la Giunta regionale apporta uan sforbiciata enorme su queste risorse, così come sui fondi che erano concessi alle Province per il trasporto dei disabili; il sociale conosce tagli per 12.5 milioni di euro. Per non parlare del settore del trasporto pubblico: come si fa a tagliare 4 milioni in essere sui contratti in essere?”.

Di fatto, hanno chiarito i consiglieri di centrosinistra, oltre ai 12.5 milioni sottratti al sociale, col bilancio si prevede una sforbiciata di 8 milioni sul trasporto pubblico locale, con pesanti contraccolpi dopo le privatizzazioni e i tagli di chilometri già operati nel recente passato; altri 2.3 milioni vengono sottratti al settore agricolo, 750 mila euro alla Protezione civile, nonostante l’emergenza pandemica che richiederebbe sforzi maggiori per fronteggiare la crisi in corso, 600 mila euro alla cultura.

Gli altri 15 milioni vengono sottratti ai settori restanti, dallo sport al sostegno alle imprese che ancora attendono gli stanziamenti promessi col Cura Abruzzo 1 e 2.

Ma come si è arrivati a questi tagli? “Hanno prima tagliato l’8% in modo lineare rispetto al bilancio 2020; poi, hanno inserito l’articolo 6 – e su questo daremo battaglia in Consiglio – che apporta un ulteriore taglio del 10%, legando le spese obbligatorie ad entrate incerte; per essere chiari, stando ai trasporti viene concesso di impegnare soltanto il 90% di quanto previsto: il restante 10% è spendibile soltanto se si verificano le entrate previste. Ma questo è illegittimo: se hai firmato dei contratti di servizi, non puoi legarli a entrate incerte. Vale lo stesso per gli altri settori”.

Su questo la battaglia consiliare si preannuncia durissima: “chiediamo almeno di abrogare l’articolo 6”, l’affondo di Paolucci.

Poi un passaggio sulla sanità. “A due anni di governo regionale, non c’è alcuna programmazione: non c’è il piano sanitario, non c’è la rete ospedaliera 2019/2021 e siamo già a gennaio 2021: di fatto, gli investimenti sono fermi. Durante i lavori in Commissione è stato confermato che sono disponibili 500 milioni per l’edilizia sanitaria lasciati in eredità dal centrosinistra, 143 dei quali già trasferiti per cassa e fermi, per la totale incapacità della maggioranza di deciderne la programmazione. Con risorse disponibili, attendiamo ancora gli investimenti su L’Aquila, Avezzano, Teramo, Giulianova, Sulmona, Penne, Chieti, Lanciano e Vasto”.

Aggiungono le opposizioni di centrosinistra che per l’emergenza covid “si è speso male e non si sono raggiunti i risultati previsti”. Durante i lavori, “ci hanno informato che le quattro Asl, sul 2020, hanno un deficit di 44 milioni di euro nonostante abbiano avuto 108 milioni solo per il perimetro covid, per la spesa dell’emergenza, cui si aggiungono 32 milioni ulteriori di fondo sanitario. Inoltre, se è vero che hanno dovuto gestire la pandemia, hanno avuto molti meno interventi chirurgici che, oltre ai costi fissi, hanno altri costi variabili non sostenuti”.

Dai tagli ai vizi di illegittimità presentati dal bilancio. Sfogliando il parere dei Revisori dei conti si legge testualmente: “Alla luce della normativa, pur considerando che il bilancio di previsione rappresenta uno strumento flessibile, la limitazione dell’assunzione degli impegni nelle more del definitivo accertamento, posta nel rispetto dei limiti della prudenza – parliamo dell’articolo 6 contestato dalle opposizioni che ne chiedono il ritiro – e lo stanziamento delle entrate per possibili incrementi destinate al finanziamento delle funzioni regionali al fine di redigere un bilancio in equilibrio, non appaiono rispettosi della normativa vigente”.

Un rilievo durissimo: viene sottolineato il mancato rispetto della normativa vigente, la mancata corrispondenza del fondo pluriennale in entrata del 2021 e quello del 2020, la mancata previsione del fondo pluriennale vincolato in spese per il periodo 2021-2023, la mancata corrispondenza con entrate certe di quanto destinato alla copertura delle spese sanitarie.

“Un bilancio per noi illegittimo – ribadiscono i consiglieri di centrosinistra – ma con gravi carenze anche per secondo l’organo di controllo regionale. Un atto politicamente impresentabile e che rischia di essere impugnato dal Governo”.

Tra l’altro, ha aggiunto Paolucci, questo è stato il bilancio con la sessione più corta della storia della Regione: “il provvedimento è entrato in Commissione ieri alle 11, e oggi pomeriggio andremo in aula senza aver mai riunito la Prima. Certo, siamo in piena fase pandemica: se non ci fosse stato l’emendamento Imprudente nel corso della Giunta, non avrebbero consegnato 5 giorni dopo il bilancio a consiglieri e revisori. Come l’anno scorso col famoso ‘pizzino’, infatti, la Lega ha imposto di inserire subito un emendamento modificativo al testo, nel corso dei lavori dell’esecutivo, costringendo dunque alla riscrittura del provvedimento, e non durante i lavori dell’Aula. Ennesimo segnale di ‘mancanza di manico’, della estrema frammentazione della maggioranza”; d’altra parte, ha aggiunto Mariani, “non era mai successo che il presidente della Giunta regionale non partecipasse neanche per un minuto ai lavori sul bilancio. C’è una chiara mancanza di leadership”.

Dunque, la promessa: “E’ già lunga la serie delle norme impugnate: se non sarà corretto per tempo, finirà impugnato anche il bilancio. Su questo lavorerà l’opposizione in queste ore, per correggere i vizi del provvedimento e per stanziare risorse che la Giunta non intende garantire a famiglie, imprese, sociale, istruzione, sociale, cultura, agricoltura e trasporti, a partire dall’abrogazione dell’articolo 6”.