Giovani, al via all'Aquila la seconda fase del progetto Masterclass

Una partecipazione attiva dei giovani alle scelte degli organismi istituzionali pubblici, attraverso progetti, iniziative e azioni che li rendano protagonisti di primo piano della società contemporanea.

Queste le basi su cui si fonda il progetto Masterlcass X, sostenuto dal Comune dell’Aquila, che lo ha selezionato in seguito a un bando dello scorso aprile, candidandolo con successo al programma regionale “Abruzzo Giovani”, finanziato attraverso il fondo nazionale delle politiche giovanili.

Masterclass X è un progetto che si prefigge lo scopo di disegnare un percorso che contribuisca all’attivismo civico dei giovani nella definizione di politiche pubbliche e di sviluppo del territorio. E’ stato redatto dalla cooperativa sociale Metis Community Solution, che ne organizza l’esecuzione in partenariato con Ashoka Italia e Noi al centro.

Dieci coach – formatisi grazie alla partecipazione alla prima edizione di Masterclass #ioPartecipo – coordinano un centinaio di giovani che, nella prima fase dell’iniziativa attuale, tra ottobre e novembre scorsi, hanno avuto degli incontri con lo scopo di ideare proposte progettuali che saranno definite entro gennaio. Proposte che spaziano, quanto ad argomenti, dal cambiamento climatico ai diritti soprattutto in fatto di abbattimento delle discriminazioni di ogni genere, dall’educazione, al lavoro, dalla salute al benessere soggettivo, fino al territorio.

“Il percorso – spiega l’assessore comunale alle Pari opportunità e alle Politiche giovanili, Maria Luisa Ianni – è aperto a tutti i giovani interessati a sostenere le idee progettuali insieme a coach e partecipanti. I nostri giovani saranno i protagonisti indiscussi della società del futuro, per questo è necessaria la loro partecipazione in prima persona alle scelte pubbliche, per conoscere e saper gestire al meglio i processi e le dinamiche evolutive che li accompagneranno nei prossimi anni. L’iniziativa in corso è davvero di ampio respiro, grazie all’operato della cooperativa sociale aquilana Métis Community Solutions, e incide significativamente sulla cultura della partecipazione e sulla crescita dei giovani aquilani (e non solo), orientandoli e guidandoli in modo sistemico, ma garantendo al tempo stesso lo sviluppo di senso critico”.

Per approfondire le proposte e sostenere i gruppi, è possibile consultare le pagine social Mètis Community Solutions.

Politiche giovanili: Ianni plaude ai giovani aquilani vincitori del bando nazionale “Fermenti”

L’assessore Ianni, si è congratulata “con con i giovani aquilani vincitori del bando ‘Fermenti’ promosso dal dipartimento della Gioventù della presidenza del Consiglio dei ministri, con il progetto ‘REALIZE – Orientare e sostenere le idee’”.

Il progetto, che è stato finanziato dal Fondo nazionale Politiche giovanili con 89mila euro “è estremamente innovativo – ha aggiunto l’assessore Ianni -. Mi è stato presentato in passato dal gruppo di giovani aquilani formato da Federico Congiu, Leonardo Caldarelli, Emanuele Anatone e Andrea Fogliaroni e, dopo un lungo iter di selezione, è entrato a far parte della graduatoria nazionale dei progetti ammessi a finanziamento”.

“Sono lieta – ha concluso l’assessore Ianni – che il Comune dell’Aquila possa collaborare in termini di apporti conoscitivi, intercettazione dei beneficiari e attività di comunicazione per la divulgazione del progetto REALIZE, che attiverà sul nostro territorio una serie di servizi di consulenza e formazione per aiutare i giovani nella ricerca del lavoro e per fornire strumenti utili all’avvio di imprese giovanili”.