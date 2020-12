Crisi di maggioranza, i capigruppo del centrodestra: "Soluzione dal tavolo regionale"

"Oggi più che mai ciascun rappresentante della comunità aquilana in Consiglio comunale è chiamato a un atto di responsabilità. Dopo 10 anni di malgoverno del centro sinistra, la città merita di continuare a essere amministrata in maniera lungimirante, come accaduto sin dal giorno dopo le elezioni amministrative del 2017, evitando tensioni che distolgono dall'impegno per il bene della comunità".

A scriverlo, in una nota, sono i capigruppo di maggioranza Ersilia Lancia (Fratelli d'Italia), Giorgio De Matteis (Forza Italia), Roberto Santangelo (L'Aquila Futura), Daniele D'Angelo (Cambiamo) e Luciano Bontempo (Udc), dopo l'ennesimo srappo della Lega in consiglio comunale.

Tra i firmatari del comunicato congiunto c'è anche Bontempo, che dunque scarica ufficialmente i salviniani dopo che, a fine novembre, aveva stretto con loro un patto programmatico.

"Per questo anche le legittime aspirazioni delle singole parti vanno necessariamente e responsabilmente ricondotte nell’alveo di un franco e costruttivo dialogo. Non accettiamo lezioni dal centrosinistra, che negli ultimi anni ha fornito alla città uno spettacolo indecente sotto il profilo politico e amministrativo. Si rinvia, pertanto, al tavolo di coordinamento regionale dei partiti del centrodestra la soluzione di una vicenda che non può più essere trascinata, al fine di salvaguardare il proficuo percorso di rinascita intrapreso e sostenere l'impegno del sindaco che, a prescindere dalle appartenenze, è il rappresentante dell'intera municipalità e espressione forte della volontà popolare".