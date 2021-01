Riapertura scuole superiori in presenza, Biondi: "Un nuovo inizio"

"La ripresa delle lezioni in presenza dopo le vacanze natalizie ma, soprattutto, settimane di didattica a distanza, segna un nuovo inizio".

Lo dichiara il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, in vista del ritorno in classe degli studenti delle scuole superiori, previsto per domani, lunedì 11 gennaio.

"Si rinnovano riti e consuetudini che il coronavirus aveva congelato, dall'adrenalina per una interrogazione o un compito in classe agli sguardi complici che tra compagni ci si scambia e che neppure le mascherine possono scalfire".

"Perché la scuola è apprendimento, formazione, proiezione verso il futuro. Ma è anche, se non soprattutto, luogo di confronto e crescita, di incontri e condivisione, amori e progetti spesso irrealizzabili ma che costituiscono l'essenza stessa dell'essere ragazzi e con una vita tutta da costruire".

"Un percorso che, per quanto possibile e di competenza, abbiamo provato a facilitare il più possibile, per garantire un ritorno in classe sicuro. Come quando a settembre, in tempi record, abbiamo adeguato tutti gli edifici scolastici di infanzia e primaria di nostra proprietà".

"Dallo screening riservato agli studenti al personale docente e non docente sino ai lavori che in pochi giorni hanno rivoluzionato, riteniamo in meglio, gli assetti delle fermate dei bus e della circolazione nell'area di Colle Sapone. Grazie alla richiesta dell'assessore alla Mobilità Carla Mannetti - che ha seguito personalmente i sopralluoghi perchè venissero adeguati alle normative anticovid le aree di sosta dei bus, quelle di attesa degli studenti e i camminamenti - i volontari saranno all'entrata delle scuole per garantire ingressi e uscite ordinati".

"Abbiamo fatto tutto, in pochissimi giorni, per ottenere la massima sicurezza di chi da lunedì tornerà in aula per recuperare una normalità che speriamo non venga nuovamente intaccata dal coronavirus" conclude il sindaco.