Di Girolamo (M5s): "In Commissione Trasporti al Senato 58 cantieri da sbloccare, anche la ferrovia Pescara-Roma"

"Oggi in Commissione Trasporti e lavori pubblici del Senato inizieremo l’esame dell’Atto del Governo che contiene 58 opere infrastrutturali di cui 14 stradali, 16 ferroviarie, una per il trasporto rapido di massa, ovvero la linea C della metropolitana di Roma, 12 idriche, 3 portuali e 12 per presidi di pubblica sicurezza".

A darne notizia è la senatrice abruzzese del Movimento 5 Stelle, Gabriella Di Girolamo.

"Si tratta di un ulteriore passo avanti nel percorso iniziato con il Decreto 'Sblocca-Cantieri' e proseguito con il Decreto 'Semplificazioni' per consegnare ai cittadini opere ferme da anni e per il rilancio economico del Paese".

Per quanto riguarda l’Abruzzo, tra le 58 opere in esame è presente il potenziamento del collegamento ferroviario Pescara-Roma e il completamento dei lavori, per 602 milioni di euro, che interessano i raddoppi ferroviari tra Pescara P.N - San Giovanni Teatino- Chieti -Interporto D’Abruzzo.

"Tutte le opere che esamineremo sono ferme da tempo per l’elevata complessità progettuale, esecutiva e tecnico-amministrative e, come da Decreto, saranno affidate ad uno o più Commissari Straordinari. L’avvio dei cantieri avrà una ricaduta notevole sul piano economico, andando a sbloccare circa 25 miliardi fermi da tempo, e sul piano sociale, andando a rafforzare il sistema infrastrutturale del Paese con opere di notevole importanza che attendono da anni l’avvio o il completamento. Sarà ora compito della Commissione di cui faccio parte esaminare il provvedimento e produrre un parere nel minor tempo possibile, in modo da concludere quanto prima un iter importante per dare lavoro a numerose imprese e mettere in circolo le ingenti somme di denaro di cui l’Italia oggi più che mai ne ha urgente bisogno".