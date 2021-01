Si apre la crisi, Renzi annuncia le dimissioni delle ministre di Italia Viva: "Crisi aperta da mesi, non da noi". Orlando: "Errore di pochi che pagheremo tutti"

Si è presentato con quasi un'ora di ritardo, come d'abitudine del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte: intorno alle 18:20, Matteo Renzi ha annunciato le dimissioni delle ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti - sedute accanto a lui, e che hanno potuto parlare soltanto in coda alla conferenza stampa - e del sottosegretario Ivan Scalfarotto.

Un atto che apre formalmente la crisi di governo, sebbene fino all'ultimo il Pd abbia provato a mediare e lo stesso premier Conte abbia lavorato a un documento comune da far sottoscrivere agli alleati per rilanciare la maggioranza.

Una "crisi aperta da mesi e non da noi", ha detto il leader di Italia viva. Che ha aggiunto: "Abbiamo fiducia in Sergio Mattarella".

Nel suo lungo monologo, Renzi ha richiamato tre questioni; la prima, di metodo: "bisogna recuperare gli strumenti della Costituzione, il rispetto delle forme democratiche" ha detto, bastonando il Presidente del Consiglio per le "dirette a reti unificate", per l'eccessivo ricorso ai Dpcm e alle questioni di fiducia, per il peso spropositato riconosciuto al commissario Domenico Arcuri e per altre scelte che, ha aggiunto, "rappresentano un vulnus alle regole del gioco. Ci siamo battuti per non dare pieni poteri al senatore Matteo Salvini, non concederemo a nessuno i pieni poteri". La seconda, di merito: "l'emergenza sanitaria - ha detto Renzi - non può essere l'unico motivo a tenerci insieme" e ha chiesto all'esecutivo una svolta su "scuola, infrastrutture e politiche industriali". La terza, il 'Recovery plan' e, in particolare, la mancata attivazione del Mes sanitario, la vera questione che Renzi mette sul tavolo: "non ci stiamo a chi antepone le ideologie alla realtà", lo schiaffo ai 5 Stelle.

Poi, un riferimento al richiamo del Capo dello Stato sui 'costruttori' di cui avrebbe bisogno il paese: "Siamo orgogliosamente costruttori ma prima di costruire vogliamo vedere il progetto: non si costruisce sulla sabbia. Noi abbiamo diciotto senatori estremamente liberi, non c'è il controllo del gruppo, ma hanno una idea della politica. Se c'è un progetto e allora possiamo immaginare un programma di fine legislatura, ci siamo; se il tema è, 'si forma il gruppo dei responsabili', al premier abbiamo detto 'fai pure, buon lavoro'. Li hanno cercati i responsabili, non li hanno trovati per ora, non è detto che li trovino domani. Se Conte ci sfida in Parlamento, sbaglia".

Renzi ha poi annunciato che Italia viva voterà sì alle misure anti covid illustrate stamane dal ministro Roberto Speranza e allo scostamento di bilancio propedeutico al così detto decreto 'Ristori 5'.

E poi?

Il senatore di Rignano ha chiarito che Italia viva è pronta a "discutere di tutto con tutti": l'unica pregiudiziale "è un no secco a ribaltoni attraverso accordi con le forze sovraniste e populiste di destra"; il vero scoglio, però, sembra essere il riferimento al Mes, indigesto al Movimento 5 Stelle e che pare precludere ad un nuovo accordo con i pentastellati, a meno di passi indietro, da una parte o dall'altra.

La sensazione è che Renzi abbia voluto tenersi comunque le mani libere per una ricomposizione della crisi nel perimetro dell'attuale maggioranza giallorossa: tuttavia, il suo è un atto di sfiducia nei confronti di Conte; ciò significa che è difficile immaginare, al momento, un Conte ter sostenuto da Italia viva, tant'è vero che il senatore ha ribadito che, pur non avendo pregiudizi nei confronti del premier, ci sono anche altri profili che potrebbero assumere la guida del Governo. D'altra parte, Renzi ha lasciato intendere di non credere affatto all'ipotesi di elezioni anticipate: "Non ci credo al voto anticipato: non ci sono le condizioni per andare al voto, si andrà alle urne nel 2023".

Piuttosto dure le reazioni degli (ex?) alleati: "Al posto di spendere ogni energia per uscire insieme dalla crisi sanitaria, economica e sociale, Renzi preferisce aprire anche la crisi della serietà. Voltiamo pagina, per proteggere l'Italia", il pensiero affidato a twitter dal vicepresidente del Parlamento Ue ed esponente del Movimento 5 Stelle, Fabio Massimo Castaldo.

"Le dimissioni delle ministre di Italia viva? Un grave errore che pagheremo tutti", il cinguettio del vicesegretario del Pd Andrea Orlando.

La palla, ora, torna nel campo del Presidente del Consiglio che, comunque, ha almeno 36 ore di tempo per studiare le contromosse.

Conte potrebbe presentarsi in Parlamento per chiedere un voto di fiducia, così da andare avanti con il sostegno di una maggioranza rinnovata; la strada per il premier, però, è piuttosto stretta, soprattutto in Senato: se è vero che Pd, M5s e Leu si sono stretti attorno all'avvocato, è vero anche che la pattuglia di "responsabili" non si è ancora palesata, malgrado alcuni movimenti in seno a Forza Italia. Al momento, è lecito ipotizzare che Conte, piuttosto, rimetta il mandato nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, a quel punto, potrebbe avviare immediatamente un giro di consultazioni; i giochi, però, rischiano di complicarsi tremendamente: il Capo dello Stato dovrebbe vagliare, in prima istanza, la possibilità di un Conte ter con la medesima maggioranza, una strada, come detto, strettissima. Potrebbe aprirsi, così, la strada ad un governo giallorosso con un altro premier, e circola insistentemente il nome di Dario Franceschini: l'ultima parola, però, spetterebbe ai 5 Stelle che, almeno a parole, si sono detti indisponibili a tale ipotesi. E poi, lo ribadiamo, c'è la questione del Mes che Renzi ha posto come condizione imprescindibile per sedere al tavolo delle trattative.

Dinanzi ad una situazione di stallo, in un momento delicatissimo per il paese, Mattarella potrebbe giocarsi la carta di un governo del Presidente chiamato a traghettare il paese verso elezioni anticipate o, chissà, fino a scadenza naturale della legislatura. Sul tavolo del Quirinale ci sarebbe il nome della giurista cattolica Marta Cartabia, già presidente della Corte Costituzionale, prima donna ad occupare tale carica; resta sullo sfondo, invece, il profilo di Mario Draghi.

A meno di non credere davvero ad un possibile ritorno alle urne, nel mese di giugno, in piena pandemia.