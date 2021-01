Crisi di governo: Conte lontano dalla soglia dei 161, Renzi teme spaccature in Iv

Una guerra di nervi: è così che si può descrivere la giornata politica.

Il premier Conte ha deciso di 'parlamentarizzare' la crisi: si presenterà lunedì a Montecitorio, a mezzogiorno, l'indomani a Palazzo Madama, alle 9:30.

Da Palazzo Chigi, sin dal mattino, si è fatto filtrare un certo ottimismo: fonti vicine al Presidente del Consiglio hanno lasciato intendere che i numeri ci sarebbero, per andare avanti. Al Senato - dopo l'apertura del Psi - è stato costituito il gruppo 'Maie-2023' con Merlo, Cario, Buccarella, De Bonis e Fantetti, in attesa di nuove adesioni; anche i 'contiani' alla Camera, confluiti sotto l'insegna di Tabacci, hanno lavorato sotto traccia per tutta la giornata alla ricerca di voti. "Ci stiamo organizzando per formare un soggetto politico che poi si costituirà anche sui territori", hanno spiegato gli aderenti fuoriusciti nel tempo dal Movimento 5 stelle; è in corso un lavorio nel gruppo Misto per unire la galassia degli ex pentastellati. I 'contiani' hanno rilanciato che al Senato ci sarebbero 168 voti 'possibili', che al 'dossier' ci starebbero lavorando, oltre a Tabacci, anche Nencini del Psi e l'azzurra Polverini.

Col passare delle ore, però, la convinzione che i così detti 'costruttori' potessero bastare per sostituire i voti di Italia viva è iniziata a venir meno.

Incertezza in cui ha provato a infilarsi Matteo Renzi, che ha mandato avanti il capogruppo al Senato Davide Faraone: "se Conte scioglie alcuni noi, noi ci siamo fino all'ultimo istante". Un messaggio alle forze di maggioranza, un modo per raffreddare gli entusiasmi dei 'responsabili', se è vero che Mastella, uno dei registi dell'operazione 'costruttori', ha fiutato l'aria e lanciato avvertimenti: "Nessuno pensi di recuperare il dialogo con Renzi alle spalle dei 'responsabili'. Se prima l'area di governo era composta dai quattro partiti più alcuni responsabili, oggi l'area è fatta dai tre partiti più i responsabili, cui si aggiunge Italia viva. Peraltro, sul piano elettorale, i 'responsabili' hanno la stessa quantità di consensi di Italia viva. Nessuno faccia scherzi. Non siamo i polli di Renzi. Attenti cari Conte e Zingaretti, lunedì potreste avere sorprese. Noi siamo responsabili ma non fessi. Il figliuol prodigo ritorna. Nessun vitello grasso. Alcuni di noi sono a dieta", la stoccata.

Parole che hanno fatto rumore, tanto che in serata fonti del governo hanno "escluso assolutamente" un riavvicinamento con Renzi; sulla stessa posizione il Movimento 5 Stelle: "Con Iv la situazione è e resta invariabile: abbiamo chiuso", il messaggio recapitato dal leader politico Vito Crimi.

Al tramonto di una giornata tesissima, si è fatta largo l'ipotesi che Conte possa superare la prova dell'aula del Senato per l'astensione di Italia viva, decisa da Renzi per non perdere 'pezzi'; alcuni parlamentari di Iv sarebbero contrari a votare la sfiducia con le destre, e l'ex premier non vuole correre il rischio di dolorose spaccature. Dunque, non occorrerebbe superare l'asticella dei 161 e il governo potrebbe, così, tirare avanti. Tuttavia, il timore degli uomini vicini a Conte è che possa arrivare una 'sfiducia politica', qualora le astensioni dei renziani sommate ai no delle opposizioni di destra possano si avvicinino ai voti della maggioranza.

Evidentemente, andasse così si aprirebbe un problema enorme perché l'esecutivo, sebbene legittimato, ne uscirebbe fortemente depotenziato.

A dirla con altre parole: la caccia ai 'responsabili', per ora, non sembra aver portato i risultati sperati e Conte resta piuttosto lontano dalla fatidica soglia dei 161; d'altra parte, Renzi teme sorprese dell'ultimissima ora ed è preoccupato dei mal di pancia malcelati tra i suoi parlamentari.

Una guerra di nervi, appunto, tra due pugili a corto di fiato.

Detto ciò, non si può neanche escludere che Conte possa salire al Quirinale per dimettersi prima delle comunicazioni in Parlamento: a quel punto, potrebbero essere avviate delle consultazioni lampo e, con una lista dei ministri pronta, il premier - forte anche del sostegno giunto dal Vaticano - potrebbe presentare alle Camere per chiedere la fiducia su un altro Governo. Un 'Conte ter', insomma.

Una via strettissima, a dire il vero.

In questo quadro, il segretario del Pd Zingaretti ha chiesto a Conte di "allargare la maggioranza e innovare il programma" avvertendo "che tutti i nodi della verifica sono ancora sul tappeto; in questo anno e mezzo di governo - ha aggiunto Zingaretti - sono stati commessi molti errori e ci sono state molte lentezze. Accettammo il taglio dei parlamentari in cambio di impegni che poi non sono stati rispettati; perciò dico che oggi non possiamo accettare tutto. Abbiamo già dato", le sue parole. Poi Zingaretti ha inteso precisare, riferendosi a Italia viva, che "nell'animo del gruppo dirigente non c'è alcuna voglia di rivalsa o di vendetta nei confronti di nessuno".

Una presa di posizione 'colta' al volo da Renzi: "Le cose che ha detto Zingaretti" sul Governo "non sono molto diverse da quelle che diciamo noi. Nell'ultimo mese sono stato accusato di tutto, e' facile attaccare il mio carattere o la mia immagine, ma sulla scelta politica il giudizio che Zingaretti ha dato del Governo e' come il mio. Noi abbiamo detto di essere sempre disponibili a discutere senza veti e senza preclusioni sui nomi ma non ci compreranno con due tre sgabelli, poltroni o poltroncine", ha assicurato il senatore di Rignano.

Sul fronte delle opposizioni, il centrodestra ha provato per tutto il giorno a fare quadrato, escludendo fughe di parlamentari. "Per fronteggiare questa emergenza pandemica ed economica serve un governo forte", va ripetendo Silvio Berlusconi in queste ore. Tradotto: un 'Conte ter' con un drappello di parlamentari raccolti all'ultimo momento rischia di andare sotto in qualsiasi momento mentre l'Italia ha bisogno di un governo stabile, con numeri certi. Rientrato in Provenza dopo il ricovero lampo per accertamenti cardiaci nel Principato di Monaco, il Cavaliere ha seri dubbi sulla tenuta di un Conte appoggiato alla stampella del 'responsabile' di turno e per questo preferisce stare fermo a guardare quel che succede, ribadendo in ogni occasione che mai Fi farà accordi con la sinistra.

Salvini e Meloni, invece, hanno chiesto insistentemente il ritorno alle urne.