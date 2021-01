Edilizia scolastica, Campitelli: "Nuovi fondi per l'efficientamento energetico"

Nuovi fondi per l'efficientamento energetico degli istituti scolastici abruzzesi.

Lo ha annunciato l'assessore all'ambiente Nicola Campitelli.

La Regione, infatti, ha ottenuto nuovi fondi che permetteranno di scorrere la precedente graduatoria: saranno assegnate risorse a quindici nuovi progetti.

"L’efficientamento energetico degli edifici pubblici è stato sempre un nostro obiettivo che abbiamo perseguito e perseguiamo con la massima attenzione - ha detto l'assessore Nicola Campitelli -. La dimostrazione è data dai risultati raggiunti con il bando diretto alle scuole regionali che ha esaurito in breve tempo tutte le risorse a disposizione e ha consentito di ottenere rilevanti risultati in termini di risparmio energetico e di emissioni. Risultati che comportano, oltre all’ovvio impatto positivo per l’ambiente, una riduzione delle spese di energia per i comuni e un maggior confort termico per gli alunni abruzzesi. Questi ottimi risultati - ha aggiunto ancora Campitelli - hanno consentito che, con il nuovo anno, ci fossero assegnate altre risorse, più di un milione e mezzo, che ci consentono di scorrere ancora la graduatoria finanziando ulteriori quindici progetti di efficientamento energetico delle scuole. Stiamo lavorando, inoltre, al reperimento di ulteriori 900mila euro che saranno destinati a completare l’intera graduatoria e mettere a disposizione degli alunni abruzzesi scuole migliori. Da ultimo, ma non per importanza, vogliamo evidenziare che questi cento interventi, oltre ai benefici diretti, comportano l’attivazione di altrettanti piccoli cantieri affidati alle sapienti mani di aziende e lavoratori abruzzesi che in questo difficile momento di stallo per l’economia hanno potuto lavorare con la consapevolezza di essere remunerati velocemente".

Ecco i comuni beneficiari dei fondi: Atessa, Barete, Rapino, Francavilla al Mare, Civitella Casanova, Crecchio, Pescara, Provincia di Teramo, Casalincontrada, Tollo, Nereto, Orsogna, Provincia di Pescara, Mosciano Sant'Angelo e Scafa.