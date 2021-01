Politica: il 24 gennaio congresso del circolo Pd L'Aquila centro per l'elezione del segretario

È convocato per domenica 24 gennaio 2021 alle ore 15 il congresso del circolo L'Aquila Centro del PD comunale dell'Aquila.

Il congresso, convocato dal segretario comunale Emanuela di Giovambattista in qualità di commissario uscente del circolo, si svolgerà su piattaforma online Zoom.

Tutti i cittadini non iscritti intenzionati a partecipare possono farne richiesta inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure inviando un messaggio alla pagina Facebook Partito Democratico L'Aquila.

Le candidature alla segreteria del circolo possono essere depositate il giorno precedente, sabato 23 gennaio 2021 fra le ore 15 e le ore 17 presso la sede del PD in via Paganica. Possono candidarsi tutti gli iscritti del circolo, che abbiano rinnovato la tessera 2020, allegando alla propria candidatura un numero minimo di firme pari ad almeno il 5% del totale degli iscritti del circolo.

In caso di candidatura unitaria, per ragioni legate all'emergenza covid, il congresso si svolgerà esclusivamente online tra le 15 e le 17 con una fase di dibattito iniziale e la proclamazione finale. In caso di due o più candidature, fra le 15 e le 17 si terrà il dibattito su zoom, cui seguiranno le operazioni di voto presso la sede di via Paganica dalle ore 17 alle 20 nel rigoroso rispetto delle normative anticovid con ingresso scaglionato dei votanti.