"1921-2021. Quel pugno che sale...": questa sera speciale sui 100 anni del PCI su NewsTown e LaQtv

Andrà in onda questa sera, su LaQtv Abruzzo e sul sito di NewsTown, una puntata speciale di 20:30, il magazine d'approfondimento in onda dal lunedì al venerdì sul canale 73 del digitale terrestre.

"1921-2021. Quel pugno che sale...", questo il titolo dello speciale dedicato ai 100 anni della nascita del Partito comunista italiano.

L'evento, organizzato in collaborazione con la casa editrice Textus, vede la partecipazione di Tiziana Arista, già segretaria regionale ed esponente nazionale del Pci, Giovanni Lolli, anche lui segretario regionale del Partito e quadro nazionale, dello storico e ricercatore Riccardo Lolli e di Gilberto Marimpietri che per la casa editrice di Edoardo Caroccia ha pubblicato, nel 2010, il libro "Comunisti in Abruzzo".

Conduce Nello Avellani.

L'appuntamento è per questa sera, venerdì 22 gennaio, alle 20:30 su LaQtv (canale 73 del digitale terrestre e alla pagina facebook LaQtv Abruzzo) e sul sito di NewsTown.