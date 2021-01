Crisi di governo, iniziate le consultazioni. Pd: "Reincarico a Conte"

Dopo la salita al Colle per le dimissioni del premier Giuseppe Conte, sono iniziate oggi le consultazioni al Quirinale, dove il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato la presidente del Senato Elisabetta Casellati e il presidente della Camera Roberto Fico. Il Capo dello Stato ha successivamente sentito telefonicamente il suo predecessore, Giorgio Napolitano.

Il colloquio di Mattarella e Casellati è durato circa mezz'ora. Nessuna dichiarazione da parte della presidente del Senato. Circa mezz'ora di colloquio anche tra Mattarella e Fico.

Pd favorevole a un Conte-Ter

Nel pomeriggio, la direzione nazionale del Pd ha deciso di approvare l'ordine del giorno con la relazione del segretario, Nicola Zingaretti, nella quale si dà mandato alla delegazione del partito di proporre al Presidente della Repubblica di conferire l'incarico di formare il nuovo governo a Giuseppe Conte.

Di Maio: "Unico nome quello di Conte"

"Tirano in ballo il mio nome col chiaro intento di mettermi contro il presidente Conte. Sanno benissimo che sto lavorando al fianco con lui, con la massima lealtà, per trovare una soluzione a questa inspiegabile crisi". Lo ha detto il ministro Luigi Di Maio nel corso di una riunione, commentando le parole dell'esponente Iv Teresa Bellanova. Nella stessa riunione Di Maio ha confermato l'intenzione del M5S di salire al Colle in occasione delle consultazioni facendo come "unico nome quello di Giuseppe Conte".

Cambiamo! smentisce coinvolgimento formazione nuovi gruppi

"In merito a notizie di stampa circolate, smentiamo categoricamente ogni coinvolgimento di Cambiamo! nella formazione di nuovi gruppi parlamentari al Senato". Lo dichiarano i senatori di Idea-Cambiamo! Massimo Berutti, Gaetano Quagliariello e Paolo Romani.

Renzi: "In Parlamento autentico scandalo"

"Mentre in Parlamento assistiamo a un autentico scandalo, al tentativo di far passare delle persone non su un'idea ma su una gestione opaca delle relazioni personali e istituzionali, assistiamo alla creazione di gruppi improvvisati, noi siamo qui a dire con forza che, grazie a Teresa, Elena e Ivan, abbiamo rinunciato alle nostre poltrone perché vogliamo far prevalere le nostre idee". Lo dice Matteo Renzi, leader di Iv, in un video su Facebook.

Il calendario delle consultazioni

Giovedì 28 al Colle alle 10 è atteso Gruppo Parlamentare 'Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)' del Senato, mentre alle 10.30-12.30 e 16.00-16.45 è fissato l'incontro con i rappresentanti dei gruppi Misti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Il neonato Gruppo Europeisti-Maie-Cd, costituitosi al Senato, verrà ricevuto alle 11.50 dal Presidente della Repubblica. Nel pomeriggio, alle 16.45, sarà la volta del Gruppo Parlamentare 'Liberi e Uguali' della Camera dei deputati. Alle ore 17.30, quindi, i Gruppi Parlamentari Italia Viva – PSI del Senato della Repubblica e Italia Viva della Camera dei deputati. Alle ore 18.30 i Gruppi Parlamentari 'Partito Democratico' del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Venerdì 29 gennaio le consultazioni inizieranno nel pomeriggio, alle 16, con la delegazione del centrodestra (Gruppi Parlamentari 'Fratelli d'Italia' del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati Gruppi Parlamentari 'Forza Italia – Berlusconi Presidente - UDC' del Senato della Repubblica e 'Forza Italia Berlusconi Presidente' della Camera dei deputati Gruppi Parlamentari 'Lega – Salvini Premier' del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, Rappresentanti delle componenti 'Idea e Cambiamo' del Gruppo Misto del Senato della Repubblica e 'Noi con l’Italia – USEI – e Cambiamo' del Gruppo Misto della Camera dei deputati). Ultimo appuntamento quindi alle ore 17 con i Gruppi Parlamentari 'Movimento 5 Stelle' del Senato e della Camera.