Crisi di Governo: Mattarella affida un mandato esplorativo a Fico

In serata il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha conferito un 'lungo' mandato esplorativo, fino a martedì, al presidente della Camera Roberto Fico.

E' l'ultimo atto delle consultazioni al Quirinale per il presidente della Repubblica che, nel pomeriggio, ha incontrato prima la delegazione della coalizione di centrodestra e poi quella del Movimento 5 Stelle.

Mattarella ha decisamente allontanato l'ipotesi dello scioglimento delle Camere. "Bisogna dare vita presto a un governo con un adeguato sostegno delle Camere", ha spiegato; un esecutivo che potrebbe avere, ha aggiunto, "una possibile conferma dell'attuale maggioranza".

Non c'è ancora una soluzione della crisi, quindi.

Matteo Renzi ha ottenuto ciò che voleva: sia il Pd che i pentastellati non hanno posto veti ad Italia viva e, dunque, al tavolo delle trattative potrà giocare da una posizione di forza; piuttosto, chi rischia di frenare è proprio il Movimento: alle parole del Capo politico Vito Crimi, che ha aperto ad un 'ter' con lo stesso perimetro parlamentare, hanno fatto da contraltare le bordate di Alessandro Di Battista, leader dell'ala radicale del partito che conterebbe almeno 40 parlamentari, che ha lasciato presagire una possibile scissione qualora si dovessero davvero riaprire le porte del Governo a Matteo Renzi.

Sebbene la coalizione sia salita al Colle al completo, anche nel centrodestra si avvertono venti di tensione. Se Giorgia Meloni e Matteo Salvini, con alcuni distinguo delle ultime ore, chiedono le elezioni, Forza Italia e i centristi moderati non hanno chiuso la porta ad un Governo di responsabilità.

"Abbiamo chiesto al presidente Mattarella di sciogliere le Camere e valutare le elezioni", ha detto Salvini a margine della consultazione con Mattarella leggendo un testo a nome del centrodestra. "Abbiamo sottolineato - ha aggiunto - che non si può andare avanti con questa maggioranza. Se non ci sarà il voto valuteremo insieme".

Di certo, la via d'uscita non è dietro l'angolo. Bisognerà attendere fino a martedì, quando Fico tornerà al Quirinale per riferire se la maggioranza è intenzionata a sostenere un Conte ter. Saranno ore di trattative serrate; le ipotesi in campo restano due: al termine delle consultazioni, ha ripreso evidentemente quota la possibilità di un reincarico al premier uscente, appunto, con un rimpasto di Governo che darebbe maggiore spazio a Italia viva, ma resta sul tavolo anche la possibilità che si arrivi a sintesi su un governo del presidente, con una personalità forte a Palazzo Chigi espressione del Colle e una maggioranza, a quel punto, allargata anche ai moderati di centrodestra.

Con un paio di incognite, al momento: il futuro del Movimento 5 Stelle e la posizione che assumerà Forza Italia.